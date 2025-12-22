Lotería Nacional: Siga aquí todos los detalles del sorteo de consolación de este domingo

Hace pocos minutos arrancó el sorteo extraordinario de Consolación de la Junta de Protección Social (JPS) de la Lotería Nacional, uno de los más esperados del cierre de año por la cantidad de dinero que reparte entre los jugadores.

Debido a que era un sorteo especial, la JPS realizó una gran fiesta previa donde muchos fueron a llamar la suerte y a bailar y disfrutar de las actividades en vivo.

Sorteo extraordinario de Consolación

El sorteo de lotería nacional repartió un premio mayor de ¢175 millones por emisión. (captura de pantalla/captura de pantalla)

El sorteo de Consolación empezó a partir de las 7:30 p.m., como parte de los sorteos extraordinarios posteriores al Gordo Navideño. Para esta edición, la JPS estableció un plan de premios millonario, encabezado por un premio mayor de ¢2.000 millones, distribuido en cinco emisiones de diez fracciones.

La fracción tuvo un valor de ¢2.000, mientras que el entero costó ¢20.000, según el plan oficial del sorteo.

A pesar de que este sorteo tenía 100 premios, todos los compradores tienen la fe de ganar algunos de los tres mayores.

Números ganadores del sorteo de Consolación

Premio mayor: ¢400 millones por entero: número 82 con la serie 844

¢400 millones por entero: número con la serie Segundo premio: ¢80 millones por entero: número 87 con la serie 641

¢80 millones por entero: número con la serie Tercer premio: ¢35 millones por entero: Pendiente

¿Cómo reclamar los premios?

Las personas favorecidas deben presentar los pedacitos o el entero con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el pago.

Los premios mayores deben reclamarse en las oficinas centrales de la Junta de Protección Social, ubicadas en San José, donde se realiza la verificación de la documentación y el proceso formal de entrega.

En el caso de la lotería comprada en línea, el premio se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada en la plataforma digital de la JPS.

