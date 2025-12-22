Canadá actualiza alerta a sus ciudadanos que viajan a Costa Rica por criminalidad

El gobierno de Canadá actualizó la alerta de advertencia para sus ciudadanos que viajan a Costa Rica.

El pasado 15 de diciembre, a través del sitio oficial Travel.gc.ca, el gobierno canadiense recomendó ejercer un alto grado de precaución por la criminalidad que persiste en el país.

Canadá indicó que los turistas son “blanco frecuente” de robos.

“Los delitos contra la propiedad, como el robo en viviendas y el robo de vehículos son frecuentes. El robo de pasaportes también es extremadamente común y aumenta su frecuencia durante la temporada alta de turismo, de noviembre a mayo y de julio a agosto”, indicó el gobierno canadiense.

El gobierno de Canadá actualizó la alerta de viaje para sus ciudadanos en su visita a Costa Rica. (Ministerio de Turismo/Cortesía)

Señaló que los robos ocurren en zonas turísticas populares, en medios de transporte público, en vestíbulos de hoteles y en restaurantes.

Como parte de la alerta, las autoridades dieron una serie de recomendaciones a sus ciudadanos para que eviten ser víctimas del hampa.

Por ejemplo, les recomendaron guardar siempre sus pertenencias personales, incluido su pasaporte, en un lugar seguro; evitar mostrar signos de riqueza o usar joyas caras; evitar zonas aisladas o desiertas y caminar solo por la noche; evitar llegar grandes sumas de dinero en efectivo; estar atento a su entorno; entre otras medidas.

En el sitio web también se señalan lugares de alto riesgo por zonas, por ejemplo en San José y la costa del pacífico y del Caribe.

Esta alerta de advertencia fue emitida la misma semana en que se inauguraron varios vuelos directos desde Canadá hasta Guanacaste, Costa Rica.

Inauguran vuelos directos a Canadá

El sábado 20 de diciembre se inauguraron dos vuelos directos desde Canadá y Estados Unidos en el Guanacaste Aeropuerto.

Costa Rica recibió un vuelo procedente de Winnipeg, Canadá, con 175 pasajeros a bordo con la aerolínea WestJet, y otro de Detroit, Estados Unidos, con 163 pasajeros con la aerolínea Delta.

El gobierno de Canadá emitió una serie de recomendaciones para sus ciudadanos para evitar que sean víctimas del hampa. (Guanacaste Aeropuerto/Guanacaste Aeropuerto)

La semana pasada se inauguraron otros vuelos: El miércoles 17 de diciembre inició operaciones la aerolínea Porter Airlines, con un vuelo desde Ottawa, unos días antes, el 12 de diciembre, empezó a operar la ruta Vancouver-Guanacaste, y el 4 de diciembre, el vuelo Toronto-Guanacaste.

