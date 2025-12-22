Repretel lograría lo que otros no: Laura Fernández participaría en su debate presidencial

Repretel lograría algo que otros no han podido en su próximo debate presidencial: la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, estaría presente.
Laura Fernández ha sido invitada a otros debates presidenciales que se realizaron en noviembre y diciembre, como el de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), la Universidad Nacional (UNA), y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), pero a todas les rechazó la invitación.
Esta sería la segunda vez que la candidata del PPSO se presentaría en un debate nacional, siendo el primero el del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El debate de Repretel, junto con Monumental, se realizará el 27 de enero a las 7:30 p.m.
Además de Laura Fernández, otras siete candidaturas fueron invitadas al encuentro:
- Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional
- Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana
- Ariel Robles, del Partido Frente Amplio
- Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana
- Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista
- Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos
- Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República
Realizará debates provinciales
La empresa informó que también habrá debates provinciales que serán transmitidos por Canal 6 y radio a las 9 p.m.
Este es el calendario de los debates por provincia:
- Alajuela: 6 de enero
- Guanacaste: 8 de enero
- Cartago: 13 de enero
- Puntarenas: 15 de enero
- Heredia: 19 de enero
- Limón: 21 de enero
- San José: 23 de enero
En seis provincias participarán 8 aspirantes, mientras que en Cartago, estarán presentes 9 partidos políticos.
