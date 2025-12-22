Repretel lograría lo que otros no: Laura Fernández participaría en su debate presidencial

Repretel lograría algo que otros no han podido en su próximo debate presidencial: la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, estaría presente.

Laura Fernández ha sido invitada a otros debates presidenciales que se realizaron en noviembre y diciembre, como el de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), la Universidad Nacional (UNA), y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), pero a todas les rechazó la invitación.

Esta sería la segunda vez que la candidata del PPSO se presentaría en un debate nacional, siendo el primero el del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La candidata presidencial fue invitada al debate nacional organizado por Repretel y Monumental. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El debate de Repretel, junto con Monumental, se realizará el 27 de enero a las 7:30 p.m.

Además de Laura Fernández, otras siete candidaturas fueron invitadas al encuentro:

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional

Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista

Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos

Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República

Realizará debates provinciales

La empresa informó que también habrá debates provinciales que serán transmitidos por Canal 6 y radio a las 9 p.m.

Este es el calendario de los debates por provincia:

Alajuela: 6 de enero

Guanacaste: 8 de enero

Cartago: 13 de enero

Puntarenas: 15 de enero

Heredia: 19 de enero

Limón: 21 de enero

San José: 23 de enero

Repretel también realizará debates provinciales en enero de 2026. Foto: Cortesía de Repretel.

En seis provincias participarán 8 aspirantes, mientras que en Cartago, estarán presentes 9 partidos políticos.

