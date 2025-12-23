Chinaoke resume las críticas de muchos al gobierno de Rodrigo Chaves

El Chinaoke que salió el domingo 21 de diciembre lanzó una fuerte crítica contra el gobierno de Rodrigo Chaves por diferentes razones.

Aunque en estos videos se hacen parodias, su contenido no incluye mentiras. Por ejemplo, uno de los videos publicado hace unas semanas, se trató sobre la crisis educativa del país. Además, la semana pasada se habló sobre los turistas que no se salvan de la criminalidad que persiste en el país.

Estos temas no faltaron en el Chinaoke publicado el domingo 21 de diciembre y se mencionaron otros como el atraso de la construcción de los nuevos hospitales de Cartago y Limón, la seguridad ciudadana, los ataques hacia la Asamblea Legislativa, los jueces y la prensa, además de las listas de espera que no han disminuido, entre otros.

Quinto chinaoke 2025 le tiró con todo a Rodrigo Chaves

Asimismo, una parte del video publicado el domingo muestra y menciona los ataques que hacen los seguidores de Rodrigo Chaves contra las personas que no comparten su misma ideología en redes sociales.

“Lo que el Chinaoke intenta hacer es una síntesis, por un lado, cuestionar lo que, a criterio de los críticos de la administración actual, se da sobre la insuficiencia del gobierno en materia de política pública y de construcción de iniciativas, como los hospitales mencionados que no se han concretado y también el cuestionamiento a ese estilo de conducción política que algunos catalogan como potenciador de un escenario de polarización”, dijo el politólogo Sergio Araya.

Atraso en construcción de hospitales

Los vecinos de Limón y Cartago siguen esperando centros médicos dignos. El video resalta los atrasos que también han denunciado figuras como Álvaro Ramos y Mario Redondo.

En el caso de Limón, las autoridades habían aprobado, a inicios de este 2025, un monto de 225 mil millones de colones para la construcción del nuevo centro médico. En ese momento, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó que el inicio de las obras estaba proyectado para finales de 2027.

Los vecinos de Cartago aún esperan la construcción del nuevo hospital. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por otra parte, el gobierno anunció en octubre que la construcción del nuevo hospital de Cartago iniciaría a finales de 2026 o inicios de 2027. Las obras se atrasaron porque la Contraloría General de la República (CGR) informó que la CCSS no había enviado una información que se requería para completar el refrendo al contrato de licitación.

Criminalidad persiste en el país

Una parte del video muestra a una seguidora del oficialismo con los ojos vendados mientras ocurre un crimen a sus espaldas, criticando la postura del gobierno ante la violencia.

Todos los días el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Cruz Roja Costarricense comparten información a la prensa sobre incidentes que ocurren en diferentes lugares del país, ya sean fallecidos o heridos por balaceras, robos u otras situaciones.

Y mientras que el mandatario afirma que es una guerra donde los miembros de las pandillas “se matan entre ellos”, las autoridades judiciales confirman la muerte de inocentes en los tiroteos.

Ataques hacia algunos sectores

El informe del Estado de la Nación señaló una cifra alarmante: el presidente ha realizado 464 ataques en once meses en sus conferencias de prensa.

En este estudio, se indicó que Rodrigo Chaves ha utilizado estos espacios para dirigir ataques hacia instituciones, poderes del Estado, medios de comunicación y otros sectores.

Un informe señaló que el presidente Rodrigo Chaves ha realizado más de 460 ataques en once meses en sus conferencias de prensa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El politólogo Sergio Araya comentó que uno de los elementos que más ha insistido el presidente es responsabilizar a otros poderes por las insuficiencias, por ejemplo, en materia de seguridad.

Esto ha generado que varias personas aprovecharan las redes sociales para lanzar insultos a otros usuarios. De hecho, la Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en los Medios de Comunicación señaló que muchos se han sometido a la autocensura en redes sociales, pues temen a represalias por su oposición al gobierno.

