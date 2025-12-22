Vendedora de lotería cumplió un gran sueño a sus 44 años y conmovió a 200 mil personas en TikTok

Patricia Guerrero Rodríguez es una vendedora de lotería de Pérez Zeledón que subió un TikTok que ha sido visto por 200 mil personas (bueno, esa era la cantidad de personas que hasta este lunes lo habían reproducido).

La publicación fue hecha el 12 de diciembre pasado y tiene dos sencillas fotos, pero el significado de estas imágenes toca el alma.

Patricia Guerrero está orgullosa de tener en mano su título de bachillerato. (Cortesía)

En una de las imágenes se se ve el puesto de lotería de Patricia vacío y tiene la leyenda: “Qué raro, hoy no está la chancera”. En la otra foto se ve a la mujer sentada en un sillón, con uniforme de colegio, sosteniendo en una mano un ramo de flores y en la otra su título de bachillerato. “Anda en su graduación”, dice una leyenda.

Ella nunca se imaginó que su publicación se haría viral, y aunque dice que le da vergüenza que tanta gente la haya visto, espera que su experiencia le ayude a otros a luchar por sus metas.

Ella tiene 44 años y ahora, con su título de bachillerato bajo el brazo, sueña con ir a la universidad. Quiere ser abogada para defender a los animales que son víctimas de injusticias.

Ella tiene 21 años de vender lotería en Pérez Zeledón. (Cortesía)

Vende lotería desde hace 21 años

Patricia nació en Nicaragua y llegó a Costa Rica en compañía de su esposo hace 21 años. Desde el primer día se ganó la vida vendiendo pedacitos de chances y lotería frente al hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón.

Ella cuenta que ya ha vendido el premio mayor de los chances y eso la llena de alegría. Hace unos años le vendió los billetes premiados a unos trabajadores de ese centro médico.

La valiente cuenta que ella fue mamá muy joven, tenía solo 16 años. Eso la hizo posponer muchos de sus sueños, entre ellos el de estudiar.

Ella cuenta que hace unos años le contó a varios conocidos que quería estudiar y muchos le dijeron que “para qué”, “que ya su tiempo de estudiar había pasado”, “que no perdiera el tiempo en eso”, pero un día le hizo el comentario a una doctora que conoce y le dijo que era una muy buena idea y la apoyó, hasta le pagó la matrícula en el Cindea, donde sacó la escuela de noche.

El día que subió el video jamás se imaginó el impacto que iba a tener. (Cortesía)

Al sacar el sexto grado, la maestra le dijo que hiciera el propio de seguir estudiando porque le veía un gran futuro. Patricia le dijo que no estaba muy segura de matricular el colegio, pero se animó y, luego de cuatro años de mucho esfuerzo y sacrificio, hoy saborea el sabor del triunfo.

El “talón de Aquiles” y el triunfo en las aulas

El camino no fue sencillo. Patricia combinaba sus ventas diarias con clases nocturnas, de 6 de la tarde a 10 de la noche, era una jornada muy agotadora, pero ella sabía que las cosas que valen la pena requieren de mucho trabajo y dedicación.

Su mayor reto no fueron las matemáticas ni la historia, sino el inglés.

“Por ahí de octubre, cuando hice la prueba estandarizada de Inglés, yo le dije a una compañera: ‘No, amiga, yo creo que ya no voy a seguir yendo al cole porque yo sé que no voy a pasar (la prueba de inglés)’... y viera que sí la pasé y con una nota bonita”, relató muy emocionada.

Ella compartió su alegría en redes sociales y se hizo viral. (Cortesía)

Ahora que ya sabe que las metas sí pueden cumplirse, Patricia va por más, ya está averiguando en varias universidades para ingresar a estudiar la carrera de Derecho.

Amante de los animales

Ella es amante de los animales. Cuando ve un gato o un perro sufriendo, se lo lleva para su casa, ahorita tiene a su cuidado 13 gatos y nueve perros.

Ella sufre cada vez que ve una injusticia contra un animal. Relató que hace poco se enteró de que un hombre agarró a un perro a machetazos y no pasó nada, no hubo justicia por esa agresión tan terrible. Ese tipo de hechos son los que la impulsan a convertirse en abogada para luchar contra las injusticias y defender a los que no pueden hablar.

“Quiero visibilizar el maltrato animal, no es posible que se sigan dando ese tipo de agresiones y que no haya consecuencias para quienes las cometen. Yo quiero estudiar para ayudar, para defender a estos animales”, aseguró la mujer.

Sus seres queridos son su gran apoyo. (Cortesía)

Un mensaje para quienes quieren tirar la toalla

Hoy, Patricia es conocida en las calles de Pérez Zeledón como “la negra del TikTok”, luego de que su video de graduación se volviera viral. A quienes piensan dejar sus estudios o sus negocios por un momento difícil, ella les envía un mensaje claro:

“Mientras hay vida, hay esperanza. No hay peor lucha que la que no se hace... Si usted lo quiere, hay que pulsearla”. Para ella, el título no es solo un papel, es la prueba de que es capaz, inteligente y que, aunque sea “un poquito a la vez”, siempre se puede seguir adelante.

“Cuando la gente me pregunta por qué estudio, le digo que es para superación mía, para la satisfacción mía, para darme el gusto yo, no para dar el gusto a los demás. Tal vez para muchos un título no es nada, pero para mí un título es la prueba de que sí puedo, de que sí soy capaz, de que soy inteligente, de que aparte de ser mamá, esposa, cuidar animalitos, también puedo llegar a ser profesional”.