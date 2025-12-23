Si tiene que sacar o renovar la cédula, urge que lea esta información

Si usted tiene que sacar o renovar la cédula le tenemos buenas noticias. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ampliará su horario en enero para que todo el mundo tenga listo el documento de identidad en las próximas elecciones presidenciales.

Ahora bien, los usuarios también deben tomar en cuenta que durante los últimos días de diciembre las sucursales de la institución estarán cerradas.

TSE cerrará los últimos días de diciembre, pero en enero ampliará el horario. (John Durán)

El TSE detalló que el cierre será del miércoles 24 de diciembre de 2025 al viernes 2 de enero de 2026, inclusive.

Durante el receso, los usuarios podrán seguir realizando consultas y gestionando certificaciones digitales en el sitio www.tse.go.cr.

Eso sí, en el caso de las reimpresiones de cédulas, las solicitudes realizadas durante el cierre se imprimirán y distribuirán a partir del 5 de enero de 2026.

Todos los servicios se reanudarán normalmente el lunes 5 de enero.

Horarios ampliados en enero 2026

Para atender el incremento de público y asegurar que todos tengan su documento para votar, se establecieron los siguientes horarios exclusivos para cédula y Tarjeta de Identidad de Menores (TIM):

Del 5 al 9 de enero: De 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua (Sede Central y las 32 oficinas regionales).

De en jornada continua (Sede Central y las 32 oficinas regionales). Del 26 al 30 de enero: De 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Sede Central y regionales).

De (Sede Central y regionales). Sábado 24 de enero: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (Únicamente en Sede Central).

De (Únicamente en Sede Central). Sábado 31 de enero: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (Sede Central y regionales).

Tome en cuenta que el horario ampliado será solo para el tema de las cédulas. (Rafael Pacheco)

Horario especial el día de las elecciones

Para el domingo 1º de febrero de 2026, día de las votaciones nacionales, el TSE mantendrá sus puertas abiertas en un horario extendido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. tanto en San José como en las oficinas regionales.

Es importante destacar que, mientras el trámite de cédulas tendrá este horario ampliado, los demás servicios de la institución mantendrán su horario habitual de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. a partir de la reapertura en enero.