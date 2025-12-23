Defensoría de los Habitantes solo les dará atención a ciertos casos específicos durante estos días

Varias instituciones y empresas se van a acoger a las vacaciones colectivas estos días y la Defensoría de los Habitantes no es la excepción.

Este órgano cerró su sede central y oficinas regionales durante estos días. Los funcionarios retornarán a sus labores habituales a partir del lunes 5 de enero de 2026.

Sin embargo, durante unos días se brindarán servicios a la ciudadanía para ciertos casos específicos.

Del lunes 22 al viernes 26 de diciembre y del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero se atenderán situaciones de urgencia y casos relacionados con adultos mayores.

La atención se brindará por medio de llamada telefónica en los números 4000-8500 o 800-258-7474, en un horario de 8 a.m. a 4 p.m.

¿Qué pasa si son casos urgentes?

La Defensoría informó que si una persona está en una situación grave y requiere atención, se estará coordinando con el personal que se requiera para atenderla.

Este órgano atiende denuncias por mal servicio por parte de un funcionario de alguna institución del Estado y también por irrespeto de los derechos como ciudadano.

Recuerde que la Defensoría no atiende casos que transcurrieron más de un año desde que ocurrieron los hechos, excepto cuando se producen violaciones de forma permanente.

