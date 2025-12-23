¿Por qué diciembre es el mes más peligroso para muchas familias costarricenses?

El Colegio de Trabajadores Sociales advierte que la violencia intrafamiliar aumentó un 145% entre los meses de diciembre y enero, en comparación entre 2021 y 2024.

Aunque las fiestas de fin de año se asocian con descanso y encuentro familiar, para miles de costarricenses representan un periodo de alta vulnerabilidad.

Datos del Ministerio de Salud revelan que los casos pasaron de 9.406 en 2021 a más de 23.000 en 2024, reflejando una crisis estructural que se profundiza en esta época.

El Colegio de Trabajadores Sociales revela que en enero y diciembre se elevan los casos de violencia doméstica. (Shutterstock)

El incremento del 145% en los reportes de violencia intrafamiliar evidencia una tendencia que el Colegio califica como alarmante. Según la institución, estas cifras no pueden seguir siendo normalizadas ni invisibilizadas por la sociedad.

Factores que disparan el riesgo en diciembre:

Convivencia forzada: Pasar más tiempo en espacios reducidos junto a los agresores.

Pasar más tiempo en espacios reducidos junto a los agresores. Sustancias y estrés: El aumento en el consumo de alcohol y el estrés financiero por el cierre de año.

El aumento en el y el por el cierre de año. Falta de apoyo: Una disminución en el acceso efectivo a redes de protección institucionales y comunitarias durante las vacaciones.

Los grupos más vulnerables

Si bien las mujeres representan el 68% de las personas atendidas, la violencia afecta de diversas formas a otros sectores de la población:

Niñez: Los menores de un año figuran entre los grupos más expuestos a agresiones.

Los menores de un año figuran entre los grupos más expuestos a agresiones. Adultos Mayores: Enfrentan un aumento en el maltrato, la negligencia y el abandono hospitalario , una de las expresiones más dolorosas de esta violencia.

Enfrentan un aumento en el maltrato, la negligencia y el , una de las expresiones más dolorosas de esta violencia. Poblaciones con dependencia: Personas con discapacidad, migrantes y enfermos crónicos ven agravadas sus condiciones de aislamiento y riesgo.

“La época festiva no genera la violencia, pero sí la visibiliza y profundiza”, señala Mariángel Sánchez, representante del Colegio de Trabajadores Sociales.

Las fiestas se convierten en pesadillas para muchas familias. (Shutterstock)

Un llamado a la acción institucional

Ante este panorama, la entidad solicita medidas urgentes para proteger a las víctimas: entre ellas fortalecer políticas públicas con enfoques de género, edad y discapacidad.

Reforzar el trabajo entre hospitales, municipalidades, Fuerza Pública, PANI, INAMU y la CCSS. Promover por medio de campañas relaciones basadas en el cuidado y el respeto y priorizar la detección del maltrato a adultos mayores en el ámbito hospitalario.

El Colegio enfatiza que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, sino una problemática social que requiere un compromiso ético y profesional de todo el país.