Elecciones 2026: la razón por la que los testigos de Jehová no participan

Mientras muchos están indecisos por quién votar en las elecciones de 2026, hay un grupo de personas que lo tiene claro.

Se trata de los testigos de Jehová. Ellos no participarán en las elecciones de 2026, pues no se involucran en la política.

La razón por la cual no participan en política es muy interesante, pues ellos no creen que una figura política puede resolver los problemas de un país.

Los testigos de Jehová no participan en política; mantienen una postura neutral. (Cortesía/Cortesía)

Conversamos con dos personas de esta fe, cuyas identidades se resguardarán. La pareja, vecina de Pavas, nos comentó que ellos creen que la única figura que puede resolver los problemas es Dios, o Jehová, como ellos lo llaman.

“Es un gobierno que no miente; Él cumple. Al único que yo le doy pleitesía es a Jehová, por medio de su hijo, Jesús”, dijo una testigo.

Ella comentó que, hace 50 años, era católica y era liberacionista. Participaba activamente en las elecciones con su esposo. Sin embargo, cuando se convirtieron en testigos de Jehová, se alejaron de la política.

“Era una fiesta electoral. Acá en el patio de la casa se colocaban banderas de todos los partidos”, contó.

“Cuando conocí la palabra de Dios, llegué a conocer que el único gobierno que no nos miente y que va a cumplir es Él. Entonces, mis votos hasta ahí llegaron”, añadió.

Los testigos de Jehová tienen una fuerte creencia en que habrá un mundo donde no existirán las enfermedades ni los gobiernos ni las personas que han hecho el mal.

“Ningún gobierno nos ofrece eso”, dijeron.

Según la organización de los testigos de Jehová, en Costa Rica existen 422 congregaciones. Además, señala que 1 por cada 163 habitantes forma parte de la religión.

Otras razones por las cuales no participan en política

La organización de los testigos de Jehová señala también que se debe seguir el ejemplo de Jesús, quien se negó a aceptar un cargo político.

“Le ofrecieron ser rey, pero lo rechazó”, comentó la pareja.

Ellos explicaron que Jesús prefirió continuar predicando que tener el poder sobre los reinos.

Por otra parte, mantenerse neutrales en política les permite hablar con libertad sobre el mensaje de Jehová con personas de cualquier ideología.

Asimismo, la organización señala que si se involucraran en asuntos políticos, se “rompería” la unidad de su hermandad internacional, afirmando que las religiones que se entrometen en cuestiones políticas están divididas.

“Le debemos lealtad al Reino de Dios (...) Puesto que representamos al Reino de Dios, nos mantenemos neutrales en cuestiones políticas en todos los países, incluso en el que vivimos”, indica la organización en su sitio web.

Los testigos de Jehová tampoco votan ni participan en política, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien rechazó un cargo político. (Rafael Pacheco Granados)

Respetan las reglas del país, pero no creen en presidentes

Los fieles afirmaron que, aunque no creen en el gobierno, cumplen con las leyes; por ejemplo, pagan los impuestos. Se apegan a lo que la Biblia dice, respetando a las autoridades.

En su sitio web oficial indican: “Aunque no intervenimos en asuntos políticos, respetamos la autoridad de los que gobiernan. (...) Cumplimos las leyes, pagamos los impuestos y cooperamos con las medidas que toma el gobierno para el bienestar de los ciudadanos. Nunca intentamos socavar la autoridad de los gobiernos”.

La organización afirma que su postura acerca de la política no representa un peligro para la seguridad nacional del país, pues son personas pacíficas.

¿Les pican las manos de ir a votar?

La pareja comentó que también se han hecho esta pregunta y la respuesta es no. Ellos ven las noticias y están enterados de lo que ocurre en el país, pero no opinan sobre los hechos ni los candidatos presidenciales.

Tampoco creen que alguno de los aspirantes a la presidencia pueda resolver la situación actual del país.

Pero, ¿qué pasa si un testigo de Jehová quiere ir a votar? Según con los que conversamos, no sufrirán consecuencias.

“Eso es conciencia de cada persona”, dijo la señora. “Pero hasta ahora no hemos escuchado un caso de que pasara”.

Los testigos de Jehová señalaron que se respeta la decisión de algún integrante si quiere votar en las elecciones. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Nadie lo va a buscar por hacerlo, es simplemente decisión de esa persona”, añadió.

La organización también lo indica: “Respetamos el derecho que tiene cada cual de tomar sus propias decisiones sobre cuestiones políticas. Por ejemplo, no perturbamos el desarrollo de las elecciones y tampoco interferimos si alguien decide votar”.

