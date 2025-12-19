MOPT anuncia que habrá carril reversible en la ruta 27 todos los domingos de enero

Si planea disfrutar de las playas del Pacífico para iniciar el 2026, tome nota: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que la Ruta 27 (San José-Caldera) aplicará la medida de reversibilidad durante todos los domingos del mes de enero.

La decisión busca facilitar el regreso de miles de familias que aprovechan el receso escolar y las vacaciones de principio de año para pasear en las costas.

Carril reversible todos los domingos de enero en la ruta 27. (Mayela López)

El primer operativo será el domingo 4 de enero, funcionando como el principal alivio vial para quienes regresan a sus labores en el sector público y privado el lunes siguiente.

Horarios y tramos clave

La medida se repetirá los domingos 11, 18 y 25 de enero bajo el siguiente esquema:

Sentido único hacia San José: Se habilitarán todos los carriles hacia la capital en un tramo de 47 kilómetros , específicamente entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón .

Se habilitarán todos los carriles hacia la capital en un tramo de , específicamente entre . Horario efectivo: La reversibilidad funcionará de 2 p.m. a 6 p.m .

La reversibilidad funcionará de . Cierre hacia el Pacífico: Para evitar accidentes frontales, el paso hacia Caldera se cerrará desde la 1 p.m. y hasta las 7 p.m.

La medida tiene como fin faciliar el regreso de los vacacionistas. (Rafael Pacheco)

Seguridad y recomendaciones

Las autoridades de Ingeniería de Tránsito recordaron que, durante el operativo, la velocidad máxima permitida será de 60 kilómetros por hora. La Policía de Tránsito mantendrá presencia constante para regular el flujo y garantizar que se respete el señalamiento vertical temporal.

Esta medida no solo beneficia a quienes vienen de Puntarenas o Guanacaste, sino también a los viajeros de la zona sur que opten por la Costanera Sur para conectar con la ruta 27.

Si necesita asistencia en carretera o consultar el estado de la vía en tiempo real, puede contactar al Centro de Control de la concesionaria al número 2588-4040.