Banco Nacional envía advertencia a usuarios por riesgo con una función de los celulares

En plena época de compras navideñas, el Banco Nacional envía un importante mensaje a sus usuarios.

La entidad hace un llamado a la prevención para evitar estafas, empezando por el cuido de la información personal.

Tenga cuidado con el autollenado que ofrece el celular. (Albert Marín)

A través de su jefe de Prevención del Fraude, Lener Herra, el banco explica por qué nunca debe compartir su código OTP y cómo la tecnología de su propio teléfono celular podría jugarle una mala pasada si no está alerta.

Herra advirtió sobre la funcionalidad tecnológica que los estafadores están aprovechando: el autorrelleno de códigos OTP. Esto permite rellenar automáticamente contraseñas de un solo uso recibidas por SMS o aplicaciones de autenticación en Android e iOS; se usa para agilizar inicios de sesión y pagos, pero representa un riesgo de seguridad.

“El autorrelleno de algunos teléfonos puede completar automáticamente códigos de verificación (OTP) si el usuario cae en un sitio falso, razón que hace imperativo conocer las funcionalidades de las tecnologías que se utilizan”, enfatizó el funcionario.

En plena época de compras navideñas el Banco Nacional hace una advertencia. (Rafael Pacheco)

Los 9 consejos de oro para su seguridad financiera

El Banco Nacional recomienda adoptar estos hábitos para mantener su dinero a salvo de los defraudadores:

- Custodia total: No deje sus tarjetas en vehículos o lugares de acceso compartido; manténgalas siempre bajo su supervisión directa.

- Privacidad del PIN: Nunca comparta su clave ni su tarjeta con terceros.

- Memoria sobre papel: No anote sus claves en lugares visibles; lo ideal es memorizarlas y cambiarlas regularmente.

- Cero clics en promociones dudosas: Si ve una oferta en redes sociales, no use el enlace directo. Búsquela manualmente en el sitio oficial desde su navegador.

- Verificación de montos: Revise siempre la cantidad y la moneda antes de pagar, especialmente si se encuentra en el extranjero.

- Desconfíe de los SMS: No acceda a enlaces que reciba por mensajes de texto o redes sociales, aunque parezcan legítimos.

- Tarjeta exclusiva para compras web: Use un plástico específico para sus transacciones en línea para limitar riesgos y monitorear mejor los movimientos.

- El código OTP es sagrado: Nunca comparta su código de verificación con nadie; es de uso exclusivo para la transacción que usted mismo está realizando.

- Actúe de inmediato: Si nota algo extraño, llame al banco sin demora. El tiempo es vital para evitar pérdidas.

No se confíe de nadie ni revele información sensible. (Shutterstock)

Regla de oro: Lo que el banco nunca le pedirá

Para evitar caer en engaños, el Banco Nacional es enfático en recordar que nunca le solicitará los siguientes datos por teléfono, correo, SMS o redes sociales:

Números de tarjeta o claves PIN.

Códigos de verificación (OTP) o contraseñas.

Información personal sensible.

¿Qué hacer si recibe una solicitud sospechosa? Deténgase de inmediato y contacte directamente al banco al número oficial 2212-2000.