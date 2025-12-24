Empresa Lumaca anuncia horario especial para los días de Navidad y Fin de Año

La empresa Lumaca, que brinda el servicio de autobús entre San José y Cartago, dio a conocer sus horarios para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1° de enero del 2026.

La autobusera comunicó, en sus redes sociales, las horas en las que brindará transporte a sus usuarios y dio a conocer que habrá servicios especiales que están suspendidos y se reanudarán el lunes 5 de enero del 2026.

“Los servicios especiales hacia ICE, INA, Migración, Ministerio de Salud, Taras y San Rafael, con salida a las 6:25 a. m., están suspendidos y se reanudarán a partir del lunes 5 de enero del 2026″, mencionó la empresa.

La empresa Lumaca dio a conocer sus horarios especiales, para los días de Navidad y Fin de Año. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Horarios de fin de año

Estos son los horarios especiales que tendrá Lumaca para los días 24 y 31 de diciembre:

- Terminal de Cartago: primer bus a las 4 a.m. y último bus a las 9 de la noche

- Terminal de San José: primer bus a las 4:30 a.m. y último bus a las 10 p.m.

Los horarios de los días 25 de diciembre y primero de enero serán los siguientes:

- Terminal de Cartago: primer bus a las 4:30 a.m. y último bus a las 10:30 p.m.

- Terminal de San José: primer bus a las 5 a.m. y último bus a las 11:30 de la noche.