“El mejor regalo del mundo”: Sofía Guillén celebra la Navidad junto a su bebé

La diputada Sofía Guillén compartió una tierna foto en redes sociales junto con su hijo, Camilo.

Ella celebró las fiestas navideñas con el mejor regalo que le dieron: su bebé, quien nació en octubre.

“Esta Navidad tenemos el mejor regalo del mundo. Tenemos tu sonrisa, Camilo, y el privilegio de amarte”, escribió Sofía Guillén.

La publicación se llenó de comentarios de cariño y buenos deseos para el pequeño y su mamá.

“Precioso Camilo”, “sin duda, el mejor regalo”. Muchas felicidades y que Camilo reciba un mundo mejor”. “Felicidades, está bello. ”Ojalá sea tan valiente como la mamá”, “Dios los proteja siempre. ¡Feliz Navidad, Sofi!“, ”Camilo está hermoso, se ve sano, fuerte y sumamente amado. “Un abrazo a la orgullosa madre, su padre y al precioso del hogar. ”Mil bendiciones”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de la legisladora.

Cambios en su vida

La vida de la legisladora frenteamplista cambió radicalmente hace unos meses. Ella tuvo que alejarse temporalmente de la Asamblea Legislativa para dedicarse al bebé.

Camilo llegó a su vida y la de su esposo, Luis Arce, en octubre. La diputada dio la noticia en una publicación en redes sociales.

“Bienvenido a este mundo, hijo amado. Bienvenido Camilo. Que sepas que del amor has nacido y que en tu hogar te espera una familia con amores infinitos para ti. Y que sepas también que has nacido en la CCSS, que es el resultado del amor de un pueblo por sus hijos del presente y del futuro”, escribió.

La diputada Sofía Guillén anunció la llegada de su hijo Camilo en octubre. (Sofía Guillén/Captura)

Unas semanas después del nacimiento de su hijo, la diputada contó, sin filtros, a La Teja que no ha tenido situaciones perfectas en la maternidad. Ha pasado malas noches y se siente muy cansada.

“¿Qué me ha costado más? La falta de sueño, especialmente porque soy migrañosa y me causa dolor", dijo.

“¿Qué me ha parecido más retador? La lactancia. Es muy difícil, me costó mucho, al principio con el dolor de la cesárea y la migraña por la falta de sueño, aún me cuesta, pero poco a poco la naturaleza del cuerpo de la mujer logra el milagro de recuperarse a sí mismo y alimentar a la nueva vida, y eso es un proceso absolutamente increíble", añadió.

Ella comentó que desde hace tiempo soñaba con ser mamá y ahora que tiene a Camilo, se siente plena y feliz.

