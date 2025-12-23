Hablamos con sacerdote que se hizo viral por su reacción al saber que su parroquia se ganó carro que rifó Radio Fides

La inesperada reacción que tuvo el sacerdote Eduardo Fallas, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, cuando le dijeron que su iglesia se había ganado el carro que rifaba Radio Fides, se volvió viral.

El esperado sorteo se llevó a cabo en vivo por la emisora y en San José TV y, luego de que sacaron el papel en el que venía el nombre de la parroquia desamparadeña, llamaron al padre para darle la noticia.

La parroquia de Desamparados fue la ganadora del carro que rifó Radio Fides. (Tomada del Facebook de Radio Fides)

El cura no sabía que estaba al aire y, con gran emoción y de la forma más natural del mundo, pegó un grito y dijo las frases que nadie se esperaba, aunque de inmediato dio gracias a Dios: “¡¿Qué?! ¡Ay, jueputa! ¡A la Puta!, ¡Bendito sea Dios!“, manifestó el cura.

Ya tiene el carro en la casa cural

Este martes, La Teja conversó con el religioso, dijo que se sentía muy emocionado y que ya tenía el carro en la casa cural; eso sí, aclaró que no está en uso porque la parroquia lo va a vender.

“Radio Fides hace esa rifa una vez al año y a las parroquias nos piden colaboración comprando acciones, aquí las llenamos y la parroquia las compró. Ese viernes (día del sorteo) fuimos a dejarlas y en la noche me llamaron, yo no sabía quién me estaba llamando, ya luego me percaté de que era de Radio Fides, ya capté, yo no sabía que estaba al aire (ríe).

El padre Eduardo Fallas tuvo una reacción inesperada al recibir la noticia. (Tomada del Facebook de Radio Fides)

“Fue una bendición del Señor que nos regalara el carrito. Ayer (lunes) lo fuimos a recoger. Lo vamos a vender, ya hay como dos o tres personas que quieren negociar el asunto, estamos en eso”, dijo el sacerdote.

El padre comentó que la plata del carro les caerá muy bien porque tienen serios problemas con la instalación eléctrica de la casa cural, pues ya está muy vieja, no está entubada y necesita reparaciones. Además, en el templo también deben realizar varios trabajos.

Una gran ayuda para Radio Fides

El padre Ronny Solano, director de Radio Fides y San José TV, agradeció a todas las personas y parroquias que participaron en la rifa, ya que es una gran ayuda para los gastos de los dos medios de comunicación de la Arquidiócesis de San José.

La entrega del carro se hizo este lunes. (Tomada del Facebook de Radio Fides)

Él comentó que la rifa se extendió por unos dos meses y medio y que pidieron todos los permisos correspondientes con la Junta de Protección Social (JPS). Además, cuando sacaron el papel lo hicieron con la presencia de una notaria para garantizar la transparencia del proceso.

El día del sorteo el cura estaba muy emocionado. Él también comentó y se echó a reir por el curioso momento que vivieron al aire cuando llamaron al padre Eduardo.

“Lógicamente es mucha la emoción porque yo creo que en este país, una más y otra menos, pero todas las parroquias hacen muchos esfuerzos por llevar adelante la cuestión administrativa parroquial, que no es sencilla, es realmente costosa, más al final de año que estamos en el tema de pago de aguinaldos y todas estas cosas de los servidores parroquiales.

“Para él fue una sorpresa muy grande, de mucha alegría, y pues cada uno se expresa según la emoción del momento y, obviamente, pues el padre se emocionó mucho. El hecho la gente lo ha considerado una reacción muy natural frente a una noticia semejante”, manifestó el director de la radio.

Solano se mostró muy complacido de que la rifa saliera bien y de que ya hasta se entregó el carro, es un Nissan Magnite gris, modelo 2026.