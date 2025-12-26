Detectan marea roja en Caldera: autoridades emiten advertencia por mariscos

Lea con mucha atención porque la información es importantísima, ya que la marea roja ya está contaminando nuestros mares.

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, confirma que la presencia de marea roja tóxica se ha extendido a la zona de Bahía Caldera.

SENASA muestra las zonas en las cuales la marea roja está afectando profundmente. (MAG/SENASA/Cortesía)

“Por lo tanto, en atención a la recomendación emitida por la Comisión para la Vigilancia Epidemiológica de la Marea Roja, se prohíbe la extracción y comercialización de moluscos bivalvos (almejas, ostras, mejillón, calamar, pulpo, piangua, entre otros) provenientes de la franja costera comprendida entre las desembocaduras de los ríos Barranca y Jesús María, en la provincia de Puntarenas”, advierte SENASA.

¿Por qué SENASA toma esta decisión?

“Se toma tras la detección de toxinas marinas tipo paralizante, en concentraciones importantes, en muestras de moluscos bivalvos analizadas recientemente”.

Si le encanta la boca de piangua, es mejor que tenga mucho cuidado por estos días. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Solo hay prohibición para esa zona?

“No. Esta se suma a la resolución anterior que prohíbe la extracción y comercialización de moluscos bivalvos provenientes de la granja ostrícola Ostra Rica, ubicada en Punta Cuchillo, Paquera, Puntarenas, así como de otros sitios de extracción comprendidos entre playa Blanca, frente a isla Pan de Azúcar y Punta Curú, frente a isla Alcatraz, así como de islas adyacentes.

¿Por qué la prohibición de consumo?

“El consumo de estos moluscos que contengan altas concentraciones de toxinas marinas representa un riesgo de intoxicación para las personas que los ingieran, provocando desde trastornos digestivos o neurológicos, incluso la muerte.

Todos los días hay gente que la pulsea extrayendo estos moluscos, ¿qué decirles?

“Se hace el llamado a los extractores de moluscos, para que se abstengan de recolectar este tipo de productos en las áreas donde aplica la restricción, mientras persista la presencia del fenómeno”.

¿Qué hago si tengo, por ejemplo, un bar en el cual vendo boca de almeja o de piangua?

“Se alerta a los dueños de establecimientos que comercialicen moluscos, como restaurantes, hoteles, pescaderías, entre otros, y a la población en general, para que verifiquen el origen de los productos que adquieren y se aseguren de que no proceden de las zonas afectadas por la medida sanitaria.

SENASA advierte que los moluscos sacados en zona con marea roja incluso pueden provocar la muerte. (Cortesía)

¿Hasta cuándo la restricción?

“Se mantendrá vigente hasta que los resultados de los análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del SENASA (LANASEVE), confirmen la ausencia de las toxinas marinas en estos productos”.

SENASA recuerda que los moluscos bivalvos como ostión vaca, concha perla u ostra perlera y barba de hacha, debido a sus características, representan un alto riesgo para el consumo humano.

Por ello, su extracción y comercialización están permanentemente prohibidos.