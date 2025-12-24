Ministerio de Salud retira productos para vapeo por incumplir normativa sanitaria

El Ministerio de Salud retiró del mercado cerca de 3.000 dispositivos electrónicos y productos para el consumo de nicotina y tabaco, tras detectar incumplimientos a la normativa vigente.
De acuerdo con el ministerio, las inspecciones se llevaron a cabo entre el viernes 19 y el martes 23 de diciembre en 10 establecimientos comerciales ubicados en Tibás, Escazú, Alajuela y Cartago.
“Durante los operativos se identificaron múltiples incumplimientos, entre ellos errores en el etiquetado, ausencia de número de lote, lo que impide la trazabilidad de los productos y faltas graves como la comercialización de productos cuya venta no está autorizada en Costa Rica, entre ellos las bolsitas de nicotina (nicotine pouches).
“En los operativos participaron las policías municipales de los cantones que cuentan con este recurso, así como la Policía de Control Fiscal, con el objetivo de verificar la procedencia y trazabilidad de los productos en establecimientos que presentaron irregularidades durante las inspecciones”, mencionó la institución.
Negocios multados
A pesar de la cantidad significativa de vaporizadores, aceites con nicotina, pouches y productos de tabaco decomisados, ninguno de los establecimientos incurrió en faltas que ameritaran su clausura, por lo que se procedió con la aplicación de las multas correspondientes, conforme a la normativa vigente.
“Una de las tiendas con mayor volumen de productos decomisados fue intervenida a partir de una denuncia ciudadana relacionada con la promoción de estos productos en redes sociales.
“Ante este hecho, el Ministerio de Salud reitera el llamado a la población a mantenerse vigilante y a denunciar este tipo de prácticas a través de los canales oficiales, como el correo electrónico denuncias@minsa.go.cr, para fortalecer las acciones de control y protección de la salud pública", destacó el ministerio.