¿Busca comprar casa o terreno? Estas opciones del Banco Nacional podrían interesarle

Si usted busca comprar una casa o un terreno, esta es una oportunidad perfecta, ya que el Banco Nacional cuenta con varias opciones en su sitio web.

Las viviendas y los terrenos que está ofreciendo esta entidad bancaria se encuentran en diferentes provincias del país, como San José, Guanacaste y Alajuela.

Algunas de las propiedades que cuenta el Banco Nacional tienen altos precios, pero hay varias que llaman la atención por su bajo precio.

Este medio se tomó la libertad de seleccionar algunas casas y terrenos que están a la venta:

Casa en Desamparados

Banco Nacional tiene varias opciones de viviendas y terrenos en distintas provincias del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 1-465162-000

1-465162-000 Ubicación: Rosario, Desamparados, San José. Del ebáis de Rosario, 56 metros oeste, al final de la servidumbre.

Rosario, Desamparados, San José. Del ebáis de Rosario, 56 metros oeste, al final de la servidumbre. Área de terreno: 159,02 m²

159,02 m² Área de construcción: 107 m²

107 m² Valor: ¢23.528.138,45

¢23.528.138,45 Valor avalúo: ¢29.410.173,06

¢29.410.173,06 Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr

Lote en Jicaral

Folio real: 6-140863-000

6-140863-000 Ubicación: Lepanto, Puntarenas, Puntarenas. Del salón comunal de Jicaral, 25 metros sur y 31 metros este.

Lepanto, Puntarenas, Puntarenas. Del salón comunal de Jicaral, 25 metros sur y 31 metros este. Área de terreno: 281,36 m²

281,36 m² Valor: ¢17.938.134,94

¢17.938.134,94 Valor avalúo: ¢19.931.261,04

¢19.931.261,04 Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr

Terreno en Nandayure

Folio real: 5-211045-000

5-211045-000 Ubicación: Santa Rita, Nandayure, Guanacaste. De la estación de bomberos, 230 metros norte.

Santa Rita, Nandayure, Guanacaste. De la estación de bomberos, 230 metros norte. Área de terreno: 1.030 m²

1.030 m² Valor: ¢14.264.470,00

¢14.264.470,00 Valor avalúo: ¢14.264.470,00

¢14.264.470,00 Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr

Inmobiliario en Tarrazú

Folio real: 1-500881-000

1-500881-000 Ubicación: San Lorenzo, Tarrazú, San José. De la plaza de fútbol de Santa Marta, 123 metros noreste y 64 metros sur.

San Lorenzo, Tarrazú, San José. De la plaza de fútbol de Santa Marta, 123 metros noreste y 64 metros sur. Área de terreno: 517,15 m²

517,15 m² Área de construcción: 309 m²

309 m² Valor: ¢40.514.219,48

¢40.514.219,48 Valor avalúo: ¢57.877.456,40

¢57.877.456,40 Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr

