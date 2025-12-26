Nacional

¿Busca comprar casa o terreno? Estas opciones del Banco Nacional podrían interesarle

La entidad bancaria cuenta con viviendas y lotes en varias provincias del país, algunos con precios por debajo de su valor de avalúo

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

Si usted busca comprar una casa o un terreno, esta es una oportunidad perfecta, ya que el Banco Nacional cuenta con varias opciones en su sitio web.

LEA MÁS: Detectan marea roja en Caldera: autoridades emiten advertencia por mariscos

Las viviendas y los terrenos que está ofreciendo esta entidad bancaria se encuentran en diferentes provincias del país, como San José, Guanacaste y Alajuela.

Algunas de las propiedades que cuenta el Banco Nacional tienen altos precios, pero hay varias que llaman la atención por su bajo precio.

Este medio se tomó la libertad de seleccionar algunas casas y terrenos que están a la venta:

Casa en Desamparados

Casa en Desamparados
Banco Nacional tiene varias opciones de viviendas y terrenos en distintas provincias del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 1-465162-000
  • Ubicación: Rosario, Desamparados, San José. Del ebáis de Rosario, 56 metros oeste, al final de la servidumbre.
  • Área de terreno: 159,02 m²
  • Área de construcción: 107 m²
  • Valor: ¢23.528.138,45
  • Valor avalúo: ¢29.410.173,06
  • Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr

Lote en Jicaral

Lote en Jicaral
Banco Nacional tiene varias opciones de viviendas y terrenos en distintas provincias del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 6-140863-000
  • Ubicación: Lepanto, Puntarenas, Puntarenas. Del salón comunal de Jicaral, 25 metros sur y 31 metros este.
  • Área de terreno: 281,36 m²
  • Valor: ¢17.938.134,94
  • Valor avalúo: ¢19.931.261,04
  • Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr

LEA MÁS: Placas para motos cambiarán de formato: Registro Nacional revela el nuevo diseño

Terreno en Nandayure

Terreno en Nandayure
Banco Nacional tiene varias opciones de viviendas y terrenos en distintas provincias del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 5-211045-000
  • Ubicación: Santa Rita, Nandayure, Guanacaste. De la estación de bomberos, 230 metros norte.
  • Área de terreno: 1.030 m²
  • Valor: ¢14.264.470,00
  • Valor avalúo: ¢14.264.470,00
  • Contacto: 8890-9564 o al correo electrónico erosalesr@bncr.fi.cr

Inmobiliario en Tarrazú

Inmobiliario en Tarrazú
Banco Nacional tiene varias opciones de viviendas y terrenos en distintas provincias del país. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 1-500881-000
  • Ubicación: San Lorenzo, Tarrazú, San José. De la plaza de fútbol de Santa Marta, 123 metros noreste y 64 metros sur.
  • Área de terreno: 517,15 m²
  • Área de construcción: 309 m²
  • Valor: ¢40.514.219,48
  • Valor avalúo: ¢57.877.456,40
  • Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr

LEA MÁS: Peajes de la ruta 27 subirán de precio a partir del 1 de enero de 2026

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Banco Nacionalcasas y terrenospropiedades en ventabienes adjudicados
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.