Peajes de la ruta 27 subirán de precio a partir del 1 de enero de 2026

Las tarifas de los peajes de la ruta 27 aumentarán a partir del 1 de enero de 2026, por lo que los conductores deberán preparar su billetera para los ajustes.
Globalvía anunció que los cambios responden a las variaciones en el tipo de cambio del dólar y el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos (IPC).
Los ajustes serán entre 10 y 60 colones, dependiendo del tipo de vehículo.
En el caso de los automóviles, la tarifa aumentará 10 colones en los peajes ubicados en Escazú, San Rafael, Atenas y Pozón.
La tarifa para los vehículos pesados, como camiones, subirán entre 10 y 60 colones.
Así serán los ajustes por peaje y categoría
Peajes de San José-Caldera
Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas
- Escazú: 420 colones
- San Rafael: 630 colones
- Atenas: 830 colones
- Pozón: 630 colones
Microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes
- Escazú: 830 colones
- San Rafael: 1.260 colones
- Atenas: 1.670 colones
- Pozón: 1.260 colones
Camiones pesados de 2 o 3 ejes, de 4 o 6 llantas sobre pavimento
- Escazú: 1.040 colones
- San Rafael: 1.580 colones
- Atenas: 2.080 colones
- Pozón: 1.580 colones
Camiones pesados de 4 ejes, de 6 o 8 llantas sobre pavimento
- Escazú: 1.840 colones
- San Rafael: 2.790 colones
- Atenas: 3.680 colones
- Pozón: 2.790 colones
Camiones pesados de 5 ejes o más
- Escazú: 2.640 colones
- San Rafael: 3.990 colones
- Atenas: 5.270 colones
- Pozón: 3.990 colones
Peajes en Ramales
Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas
- Ciudad Colón: 210 colones
- Guácima: 470 colones
- Siquiares: 490 colones
- Rampa Atenas: 420 colones
- Rampa Pozón: 210 colones
Microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes
- Ciudad Colón: 420 colones
- Guácima: 940 colones
- Siquiares: 980 colones
- Rampa Atenas: 830 colones
- Rampa Pozón: 420 colones
Camiones pesados de 2 o 3 ejes, de 4 o 6 llantas sobre pavimento
- Ciudad Colón: 520 colones
- Guácima: 1.180 colones
- Siquiares: 1.230 colones
- Rampa Atenas: 1.040 colones
- Rampa Pozón: 520 colones
Camiones pesados de 4 ejes, de 6 o 8 llantas sobre pavimento
- Ciudad Colón: 920 colones
- Guácima: 2.080 colones
- Siquiares: 2.170 colones
- Rampa Atenas: 1.840 colones
- Rampa Pozón: 920 colones
Camiones pesados de 5 ejes o más
- Ciudad Colón: 1.320 colones
- Guácima: 2.980 colones
- Siquiares: 3.110 colones
- Rampa Atenas: 2.640 colones
- Rampa Pozón: 1.320 colones
