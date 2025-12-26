Peajes de la ruta 27 subirán de precio a partir del 1 de enero de 2026

Las tarifas de los peajes de la ruta 27 aumentarán a partir del 1 de enero de 2026, por lo que los conductores deberán preparar su billetera para los ajustes.

Globalvía anunció que los cambios responden a las variaciones en el tipo de cambio del dólar y el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos (IPC).

Los ajustes serán entre 10 y 60 colones, dependiendo del tipo de vehículo.

En el caso de los automóviles, la tarifa aumentará 10 colones en los peajes ubicados en Escazú, San Rafael, Atenas y Pozón.

Tarifas de los peajes en ruta 27 tendrán cambios a partir del 1 de enero de 2026. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La tarifa para los vehículos pesados, como camiones, subirán entre 10 y 60 colones.

Así serán los ajustes por peaje y categoría

Peajes de San José-Caldera

Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas

Escazú: 420 colones

420 colones San Rafael: 630 colones

630 colones Atenas: 830 colones

830 colones Pozón: 630 colones

Microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes

Escazú: 830 colones

830 colones San Rafael: 1.260 colones

1.260 colones Atenas: 1.670 colones

1.670 colones Pozón: 1.260 colones

Camiones pesados de 2 o 3 ejes, de 4 o 6 llantas sobre pavimento

Escazú: 1.040 colones

1.040 colones San Rafael: 1.580 colones

1.580 colones Atenas: 2.080 colones

2.080 colones Pozón: 1.580 colones

Camiones pesados de 4 ejes, de 6 o 8 llantas sobre pavimento

Escazú: 1.840 colones

1.840 colones San Rafael: 2.790 colones

2.790 colones Atenas: 3.680 colones

3.680 colones Pozón: 2.790 colones

Camiones pesados de 5 ejes o más

Escazú: 2.640 colones

2.640 colones San Rafael: 3.990 colones

3.990 colones Atenas: 5.270 colones

5.270 colones Pozón: 3.990 colones

Los peajes en ruta 27 tendrán un ajuste de entre 10 y 60 colones en sus tarifas. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Peajes en Ramales

Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas

Ciudad Colón: 210 colones

210 colones Guácima: 470 colones

470 colones Siquiares: 490 colones

490 colones Rampa Atenas: 420 colones

420 colones Rampa Pozón: 210 colones

Microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes

Ciudad Colón: 420 colones

420 colones Guácima: 940 colones

940 colones Siquiares: 980 colones

980 colones Rampa Atenas: 830 colones

830 colones Rampa Pozón: 420 colones

Camiones pesados de 2 o 3 ejes, de 4 o 6 llantas sobre pavimento

Ciudad Colón: 520 colones

520 colones Guácima: 1.180 colones

1.180 colones Siquiares: 1.230 colones

1.230 colones Rampa Atenas: 1.040 colones

1.040 colones Rampa Pozón: 520 colones

Camiones pesados de 4 ejes, de 6 o 8 llantas sobre pavimento

Ciudad Colón: 920 colones

920 colones Guácima: 2.080 colones

2.080 colones Siquiares: 2.170 colones

2.170 colones Rampa Atenas: 1.840 colones

1.840 colones Rampa Pozón: 920 colones

Camiones pesados de 5 ejes o más

Ciudad Colón: 1.320 colones

1.320 colones Guácima: 2.980 colones

2.980 colones Siquiares: 3.110 colones

3.110 colones Rampa Atenas: 2.640 colones

2.640 colones Rampa Pozón: 1.320 colones

