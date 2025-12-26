Segundo sorteo de consolación: Todavía puede cerrar este 2025 siendo millonario

Usted puede cerrar este 2025 como un nuevo millonario gracias al segundo sorteo de Consolación de la Junta de Protección Social (JPS). Solo hay que tener fe y por supuesto, jugar.

El próximo 28 de diciembre, a falta de tan solo 3 días para que finalice el año, se jugará el último sorteo del 2025 que significa la última oportunidad para llenarse los bolsillos de millones de colones, así que siga con la esperanza porque hay mucho dinero en juego.

El próximo 28 de diciembre será el segundo sorteo de Consolación del 2025. (JPS/Cortesía)

Este segundo de Consolación es a partir de las 7:30 de la noche y en esta ocasión se sacaron tres emisiones. Cada entero tendrá 10 pedacitos y costará 15 mil colones. Cada pedacito vale ¢1.500.

El premio mayor es de ¢300 millones por entero. Cada pedacito que usted compre de este sorteo, si lo pega con número y serie del premio mayor, le pagará ¢30 millones. Eso significa que con una inversión de ¢1.500 usted puede llegar a ganarse ¢30 millones.

Para el segundo premio en importancia, el de ¢180 millones, el pedacito paga ¢18 millones y para el tercero, el premio por entero es de 75 millones de colones y con cada fracción se gana ¢7.500.000.

Ojo a los detalles que pueden provocar que no sus pedacitos de lotería no se los cambie la JPS. Cuide bien su lotería. (JPS/Cortesía)

Además, habrá un premio de ¢60 millones y otro de ¢25 millones; 20 premios de ¢1.500.000 y 77 premios de ¢500 mil.

Esas no son todas las oportunidades que tiene de hacerse millonario. Le recordamos que el Acumulado2 está en ¢425 millones. En esa tómbola del Acumulado2 hay 56 bolitas con premios extra y una bolita con la palabra acumulado.

Por si fuera poco, recuerde que si completa el Coleccionador Digital, activando 12 pedacitos de los dos sorteos de Consolación, podría ser uno de los ganadores de lso 100 premios de ¢1.500.000, 100 premios de ¢1.000.000 y 100 premios de ¢500.000.

El sorteo del Coleccionador Digital será el miércoles 7 de enero.