Si tiene un familiar internado en el Hospital México, ojo con esta información importante

Si tiene familiares en el Hospital México es importante que lea esta información. (JOHN DURAN)

Si usted tiene un familiar internado en el Hospital México, preste mucha atención a este aviso para evitar inconvenientes.

El centro médico informó que este miércoles 25 de diciembre y el jueves 1 de enero el horario de visita será de 4 de la tarde a 6 de la noche.

LEA MÁS: Farmacia del Hospital México advirtió anomalías con fentanilo semanas antes

Según comunicó el hospital, los familiares pueden ingresar juntos a visitar a la persona internada, siempre y cuando respeten las normas establecidas.

LEA MÁS: ¿Qué pasa en el cuerpo si duermo menos de 8 horas todos los días?

Además, recordaron que el uso de mascarilla es obligatorio para todos los visitantes. En el caso de los menores de edad, deben presentarse con su cédula de identidad y estar acompañados por una persona adulta.

La administración del Hospital México pidió a los visitantes cumplir con estas disposiciones para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal de salud.