Bebés que nacieron en Navidad tuvieron su primera sesión de fotos en hospitales públicos

Nacer en Navidad ya es especial, pero en varios hospitales del país los recién nacidos tuvieron un regalo extra: su primera sesión de fotos con temática navideña.

Los bebitos nacidos en Navidad fueron fotografiados en un pequeño trineo, junto a un pasito y un arbolito, en el Hospital Monseñor Sanabria. (Captu/captura)

El personal de maternidad preparó con cariño la sesión para regalarle a las familias un recuerdo único de estas fechas. (Captu/captura)

El Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, compartió varias imágenes en las que se ve a los bebitos acomodados en un pequeño trineo, junto a un pasito y un arbolito de Navidad, como parte de una actividad organizada por el personal de maternidad.

Las fotografías enternecieron a muchos en redes sociales y se convirtieron en un recuerdo único para las familias que recibieron a sus hijos en estas fechas tan especiales.

Por su parte, el Hospital San Juan de Dios también se sumó a la tradición y publicó imágenes de uno de los recién nacidos. Desde el centro médico explicaron que cada año el equipo de maternidad se organiza con dedicación y cariño para tener listas las botitas navideñas donde colocan a los bebés que nacen el 24 y 25 de diciembre.

En el Hospital San Juan de Dios, cada año colocan a los recién nacidos del 24 y 25 de diciembre en botitas navideñas. (Captu/captura)

“Un pequeño detalle lleno de amor para dar la bienvenida a nuevas vidas en una fecha tan especial”, comentaron.

Estas iniciativas buscan darles un momento de alegría a las familias y hacer aún más memorable la llegada de los nuevos integrantes durante la Navidad.