Placas para motos cambiarán de formato: Registro Nacional revela el nuevo diseño

El Registro Nacional anunció un cambio importante en las matrículas de las motocicletas: el formato pasará de ser un consecutivo de solo números a uno alfanumérico, es decir, una mezcla de números y letras.

A partir de ahora, las nuevas motos inscritas portarán placas con el formato MOT 001AAA.

Según el Registro Nacional, este cambio responde a una limitación técnica en sus sistemas, pues el consecutivo numérico anterior llegó a su tope de seis dígitos (999.999).

Registro Nacional anunció cambios en el formato de las placas de las motos.

Con el nuevo diseño, se garantiza que el país pueda seguir asignando placas por muchos años más sin afectar la seguridad jurídica de los vehículos.

¿Cómo será el nuevo formato de la placa?

El formato mantiene una estructura de seis caracteres, pero ahora serán distribuidos en tres números seguidos de tres letras, por ejemplo, MOT 123ABC.

“Este número se definió conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Tránsito, que faculta al Registro para regular y diseñar las placas de los bienes inscritos”, indicó el Registro Nacional.

Este nuevo diseño está disponible para adquirir en la institución. El Registro Nacional informó que todas las interfaces de intercambio de información, es decir, los servicios web, envío de bases de datos y más, han sido actualizadas y están habilitadas para consultar el nuevo formato.

