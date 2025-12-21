¿Necesita hacer un trámite? Estos días cerrará el Registro Nacional

Si usted necesita hacer un trámite en el Registro Nacional, aproveche estos días porque sus sedes permanecerán cerradas varios días por el disfrute de vacaciones y las celebraciones de fin y principio de año.

Las sedes central y regionales atenderán a las personas que necesitan tramitar algún documento este lunes 22 y martes 23 de diciembre.

El Registro Nacional cerrará sus sedes a partir del miércoles 24 de diciembre al 2 de enero de 2026. Los funcionarios retomarán sus funciones hasta el 5 de enero de 2026.

Durante este tiempo, se suspenderá el servicio de recepción física de documentos en el diario de la Dirección de Servicios y por medio de los sistemas digitales como Ventanilla Digital, Marcas y Patentes (WIPO FILE) y Marcas de Ganado.

Algunos servicios estarán habilitados en estas fechas

Aunque muchos de los servicios estarán suspendidos durante el fin y principio de año, la sede central del Registro Nacional atenderá a las personas en ciertas fechas para trámites específicos.

Si usted necesita tramitar su salida del país, certificaciones y placas y reponer el título de propiedad física de bienes muebles, puede hacerlo en estas fechas:

Miércoles 24 y viernes 26 de diciembre

Lunes 29 y martes 30 de diciembre

Viernes 2 de enero de 2026

Estos trámites se pueden hacer en un horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Algunos servicios estarán habilitados en pocos días de diciembre, por ejemplo, trámites de placas, certificaciones y salidas de país.

En caso de que tenga alguna consulta, puede hacerlo por medio del sitio web del Registro Nacional o por llamada al call center a los números 2202-0777 y 2202-0888.

