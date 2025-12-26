La Zaguatón 2025 vuelve para apoyar a perros que más lo necesitan

Antes de que finalice el año, usted puede darles una patica amiga y ayudar a más de dos mil perritos que están en riesgo por medio de la Zaguatón 2025.

Actualmente, las organizaciones de bienestar animal viven una tremenda crisis por falta de alimento para los perritos que rescatan y cuidan

La mezcla de abandono creciente, costos más altos de alimentos y refugios operando a capacidad máxima ha encendido alarmas en Territorio de Zaguates y Cuna de Campeones, dos de los proyectos de rescate más activos del país.

Son cientos los perritos que necesitan garantizar su comidita de todos los días. (Cortesía)

En respuesta directa a esta situación, Hyundai Grupo Q anunció una nueva edición del Zaguatón 2025, una campaña necesaria que permanecerá activa hasta el próximo 31 de diciembre en todas sus sucursales: La Uruca, Lindora, Ayarco, Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón y Guápiles.

Por cada kilo de alimento donado, Hyundai aportará otro kilo, y si la donación es de la marca Balance, se sumará un kilo adicional.

Tiene hasta este 31 de diciembre para ayudar a los perritos que no tienen un hogar. (melvin molina)

Los organizadores se proponen superar las 12 toneladas recolectadas en eventos anteriores, una cifra que este año se vuelve indispensable para combatir la crisis.

Se aceptan donaciones de cualquier marca, tamaño o etapa de vida, siempre que vengan en empaques cerrados y en buen estado. También pueden adquirirse mediante Territorio Express (WhatsApp 8544-7676).