Nacional

La Zaguatón 2025 vuelve para apoyar a perros que más lo necesitan

La Zaguatón 2025 busca recoger alimento para perritos que están en refugios.

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

Antes de que finalice el año, usted puede darles una patica amiga y ayudar a más de dos mil perritos que están en riesgo por medio de la Zaguatón 2025.

Actualmente, las organizaciones de bienestar animal viven una tremenda crisis por falta de alimento para los perritos que rescatan y cuidan

La mezcla de abandono creciente, costos más altos de alimentos y refugios operando a capacidad máxima ha encendido alarmas en Territorio de Zaguates y Cuna de Campeones, dos de los proyectos de rescate más activos del país.

Historia con final feliz en Territorio de Zaguates y su perrito Abuelo.
Son cientos los perritos que necesitan garantizar su comidita de todos los días. (Cortesía)

En respuesta directa a esta situación, Hyundai Grupo Q anunció una nueva edición del Zaguatón 2025, una campaña necesaria que permanecerá activa hasta el próximo 31 de diciembre en todas sus sucursales: La Uruca, Lindora, Ayarco, Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón y Guápiles.

LEA MÁS: Maximiliano, el chow chow que se volvió el guardián peludito de una familia

Por cada kilo de alimento donado, Hyundai aportará otro kilo, y si la donación es de la marca Balance, se sumará un kilo adicional.

Territorio de Zaguates realizará una jornada de adopción de perritos, el sábado 22 de julio. Cortesía.
Tiene hasta este 31 de diciembre para ayudar a los perritos que no tienen un hogar. (melvin molina)

Los organizadores se proponen superar las 12 toneladas recolectadas en eventos anteriores, una cifra que este año se vuelve indispensable para combatir la crisis.

LEA MÁS: Rottweiler volvió a encender la luz de amor perruno en una casa de Santo Domingo de Heredia

LEA MÁS: Perros y gatos sin hogar reciben una muy buena noticia desde la Asamblea Legislativa

Se aceptan donaciones de cualquier marca, tamaño o etapa de vida, siempre que vengan en empaques cerrados y en buen estado. También pueden adquirirse mediante Territorio Express (WhatsApp 8544-7676).

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Zaguatón 2025organizaciones de bienestar animalTerritorio de ZaguatesCuna de Campeonesalimento para los perritos
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.