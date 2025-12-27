¿Puedo reportar al INS en el 2026 un accidente de tránsito que tuve en los últimos días del 2025?

Uno cree que los corre, corre del año terminaron con los regalitos del 25 de diciembre, pero qué va, siguen hasta el último día del 2025.

Entre tanto ir y venir, lamentablemente, se puede sufrir un accidente de tránsito justo cuando más fiesta hay.

Hay choques con otros vehículos que no son graves ni dejan mucho daño, los que llamamos besitos, pero para no hacer tanta presa, sobre todo por las noches de estos días finales del año 2025, muchos prefieren esperar solo al oficial de tránsito, pero no lo reportan al Instituto Nacional de Seguros (INS) por considerar que todo está cerrado debido a las vacaciones de la época.

Si cierra el año con un accidente de tránsito leve, recuerde que puede reportarlo al INS en los primeros días de enero. (Cortesía/Cortesía)

Es cierto, hay menos personal en el INS, pero la propia institución le recuerda a todos los choferes que “Según la Ley de Tránsito N° 9078 en el artículo 68 se establecen (10) diez días hábiles después del accidente” como el máximo de tiempo para reportar al INS un accidente de tránsito.

¿Cuáles son los trámites a realizar para obtener los beneficios del Seguro Obligatorio Automotor?

“Debe suceder ante todo un accidente de tránsito, el cual debe ser denunciado al INS en un lapso de 10 días hábiles posteriores al evento.

Tras un accidente de tránsito leve lo que sí no se puede capear es la presencia del oficial de Tránsito. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

“Requisitos: boleta de citación, parte del oficial de Tránsito, bitácora de la Cruz Roja, reportajes periodísticos sobre el evento, expedientes judiciales, hoja de Inspección del INS.

“Además, se debe aportar el nombre y datos de las personas afectadas y la tarjeta de circulación o en su defecto el número de placa del vehículo que participó en el hecho y con los derechos de circulación o marchamo debidamente cancelados”, explica el INS.