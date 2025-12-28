CCSS hace llamado urgente a donar sangre este domingo 28 de diciembre

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invitó a la población a donar sangre este domingo 28 de diciembre.

Las autoridades indicaron que en el hospital Calderón Guardia urge sangre, por lo que es importante que la gente done para salvar vidas.

El Banco de Sangre del Hospital Calderón Guardia estará recibiendo a personas hasta las 10 p.m. este domingo.

La CCSS afirmó que no se requiere una cita previa para donar sangre, así que si tiene tiempo, acérquese al centro médico, o corra la voz con sus familiares o amigos.

¿Cuáles son los requisitos?

Para donar sangre, se deben cumplir importantes requisitos.

El primero es tener entre 18 y 65 años y un peso mínimo de 52 kg y estatura mayor a 1.50 metros.

También debe tener un buen estado general de salud.

Si tiene algún tatuaje, perforación o maquillaje micropigmentado, puede donar sangre al menos seis meses después de que los haya hecho.

Es importante no padecer enfermedades infectocontagiosas ni haber presentado síntomas de gripe en el último mes ni consumido antibióticos en los últimos 15 días ni haberse sometido a cirugías en los últimos seis meses.

