¿Tiene cita de laboratorio el 31 de diciembre? Hospital permite adelantarla o atrasarla

¿Tiene una cita de laboratorio el 31 de diciembre en el hospital San Juan de Dios? El centro médico dio un importante anuncio para los pacientes.

Si tiene una cita programada en esa fecha, usted puede adelantarla o atrasarla.

El centro médico ubicado en San José indicó que los pacientes pueden realizarse los exámenes el 30 de diciembre o el 2 de enero.

Si tiene una cita de laboratorio para el 31 de diciembre en el hospital San Juan de Dios, puede adelantarla o atrasarla, pues ese día es asueto en San José. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La razón por la cual están pidiendo a los pacientes ir al hospital a su cita en estas fechas es porque el 31 de diciembre es asueto en el cantón central de San José por motivo de Fin de Año.

Por eso, el laboratorio del hospital San Juan de Dios estará cerrado este miércoles.

CCSS hace llamado

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hizo un llamado a la población para que no falten a sus citas programadas.

Karla Solano, directora de Red de Servicios de Salud, indicó que las áreas de salud y los ebáis en todo el país estarán abiertos en su horario normal durante los días de fin y principio de año.

“Los únicos días que van a mantenerse cerrados son el 25 de diciembre y el 1 de enero. Los demás días pueden acudir a sus citas; por favor, no falten. Entrega de medicamentos, rayos X y todos los demás servicios que tengan programados, por favor, asistan”, dijo.

La CCSS hizo un llamado a la población a que no falten sus citas médicas programadas en estos días. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ/Jjiménez)

Solano afirmó que se reforzaron los hospitales para que puedan brindar la atención necesaria en estos días.

