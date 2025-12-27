Dos heredianas se convierten en nuevas millonarias tras ganar ¢120 millones

Ya ha pasado casi una semana desde el Sorteo de Consolación 1 y en la Junta de Protección Social (JPS) siguen saliendo nuevos millonarios.

Una vecina de Heredia, de entre 56 y 60 años, cambió dos fracciones del premio mayor. Ella ganó 80 millones de colones.

La señora compró las fracciones en Heredia; eligió el número al azar. Ella compartirá el dinero con su familia y también lo aprovechará para hacer arreglos en la casa.

Más ganadores siguen apareciendo para reclamar su premio del sorteo de Consolación 1. (Captura de pantalla/JPS)

Otra mujer, también vecina de Heredia, de 61 a 65 años, cambió una fracción y ganó 40 millones de colones. Ella lo adquirió en San Rafael de Heredia; el número lo escogió debido a que pidió otro primero, pero ya no había.

Le llamó la atención el número 82 y lo compró. Ella compartirá el dinero con su familia y también lo invertirá en la casa y planes personales.

Hace unos días, la JPS informó que un hombre de entre 60 y 65 años, vecino de San José, ganó un total de 800 millones de colones después de cambiar 20 fracciones del primer premio.

Un joven de entre 18 y 25 años, vecino de San José, obtuvo 400 millones de colones tras cambiar un entero de lotería. Lo compró en el Mercado Central de San José.

Las combinaciones ganadoras de este sorteo fueron:

Premio mayor: 82, serie 844

Segundo premio: 87, serie 641

Tercer premio: 28, serie 215

Este domingo habrá sorteo

La JPS realizará el último sorteo del año este domingo 28 de diciembre. Se trata de la Consolación 2, así que aproveche esta oportunidad.

Para este sorteo, el premio mayor está muy jugoso, pues es de 900 millones de colones en 3 emisiones.

El segundo premio es de 180 millones en 3 emisiones y el tercero es de 75 millones en 3 emisiones.

Este domingo 28 de diciembre se jugará el último sorteo del año: el de Consolación 2. (JPS/Cortesía)

Si usted resulta millonario, aproveche a reclamar su premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero le será depositado automáticamente en la cuenta bancaria que usted registró en la web.

