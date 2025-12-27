Abogado Boris Molina dice que si llega a ser presidente implementaría un Gobierno Digital

Boris Molina, candidato presidencial del Partido Unión Democrática, habló con La Teja sobre sus propuestas para resolver los problemas del país.

Él es abogado y aseguró sentirse orgulloso porque estuvo al frente del tema de la fecundación in vitro y de la batalla legal que se dio en el país para que se permitiera.

Boris Molina, candidato presidencial del Partido Unión Democrática, nos contó sus propuestas. (Cortesía)

Su carrera política ha sido breve. Hace poco más de un año decidió adentrarse en esta materia y ahora lucha por la silla presidencial.

Asegura que está felizmente casado, tiene cinco hijos y cuatro nietos. Esta fue parte de la conversación que tuvimos con él.

- Su nombre no aparece en los primeros lugares en las encuestas, ¿le preocupa eso?

No me preocupa, para nada, porque en una de las encuestas ya salgo en cero, entonces soy un fantasma viviente según esas encuestas; ellas son una fotografía simple de un momento que no se repite permanentemente. Yo espero que para el primero de febrero me dé un resultado diferente, la verdadera encuesta.

El aspirante tiene una hermosa familia. (Cortesía)

- ¿Qué acciones concretas ejecutaría como presidente para disminuir el desempleo?

La mayoría de las personas están en la informalidad; un 40% de la población económicamente activa. Para nosotros eso es fundamental porque queremos pasarlos a la formalidad.

Queremos que estén como empleados y queremos que sean emprendedores a los que podamos premiar a través de una ventanilla única del estado en un gobierno que queremos que sea cien por ciento digital. Que usted llegue, sea emprendedor en menos de 24 horas y los 35 trámites que normalmente se le piden para hacerlo se hagan en un solo lugar.

- ¿Usted está a favor de las jornadas 4x3?

Estoy cien por ciento en contra. Es un tema de derechos humanos. Mientras todos los países del mundo quieren hablar de jornadas de 36 o 34 horas, aquí estamos pensando en someter a los nuestros a mucho más; es cien por ciento inhumano, sobre todo para las mujeres.

El abogado promete un Gobierno Digital. (Cortesía)

- ¿Cuál piensa que ha sido el principal error de este gobierno en materia de seguridad y cuáles son sus propuestas en la materia?

Este gobierno no ha hecho absolutamente nada, por eso ha crecido la inseguridad atrozmente. Lo que nosotros pensamos hacer es atacar el consumo directamente. Si usted le quita el consumo a las organizaciones criminales, está atacando la demanda y, sin demanda, no hay oferta.

Queremos que las personas que están en una etapa final del consumo, que son las que le causan un problema a la sociedad: asaltan, roban, matan, violan, vayan a una rehabilitación forzosa. Sale quince veces más barato rehabilitar a una persona que meterla cinco años a la cárcel, porque ahí no se rehabilita.

Él propone atacar el narcotráfico con una estrategia diferente. (Rafael Pacheco)

- ¿Cómo atacaría usted la crisis educativa?

Hemos sido ineficientes en darles algo a los jóvenes de acuerdo con lo que ellos quieren. Eso es lo primero que hay que hacer, porque hay un déficit de la enseñanza que se tiene que resolver con acciones muy concretas. Por ejemplo, uno de los principales es el tema de las pruebas estandarizadas.

Queremos sacarla completamente del Ministerio de Educación y que sea una comisión específica, que dirigen las doctoras Eliana Montero y Diana Arce, la que se encargue del tema. Los gobiernos están para pedirle consulta a los técnicos que saben, no para estar improvisando.

- ¿Qué soluciones concretas propone para quitar las presas y mejorar la infraestructura vial?

Vamos a poner a construir al ICE, que es la constructora más grande que hay en Centroamérica y está completamente inutilizada. ¿Dónde vamos a sacar la plata? Muy fácil, de los fondos de pensiones que hoy no tienen esa forma rentable de producir.

Tenemos que tener un tren urbano, un metro aéreo, es lo que hemos estado pensando, y la parte más importante es que los trabajadores sientan que pueden dejar el carro en la casa para trasladarse en una vía que sea realmente rápida y que sobre todo sea cómoda para los bolsillos de los costarricenses.

Acosta apoya le construcción de un tren para reducir las presas. (Alonso Tenorio)

- ¿Qué propone para solucionar el tema de las listas de espera de la CCSS?

Que los tres turnos que hoy existen en el sistema de la Caja sean reales, efectivos y eficaces. Es decir, que usted pueda llegar a hacerse una cirugía a las cuatro de la mañana y haya un especialista que la pueda hacer.

- Usted presentó un recurso de amparo sobre el tema de la subasta de frecuencias de radio y televisión. ¿En qué consistió y qué piensa sobre lo que está pasando?

Que es una violación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y sobre todo al derecho a la información y a la comunicación.

La propuesta es muy sencilla: si nos toca resolver el tema, no le vamos a cobrar un centavo a ninguna emisora ni a ninguna televisora, le vamos a decir que nos den tiempo aire, que es más importante para el gobierno y muchísimo más rentable.

Molina dice que no le preocupa aparecer tan bajo en las encuentas. (Cortesía)

- ¿Rescataría algún proyecto de este gobierno al que le daría continuidad en un eventual gobierno suyo?

Posiblemente sí, porque no todo tiene que estar tan malo, ¿verdad? Creo que han sido exitosos en el manejo de la macroeconomía, que con eso no se come, porque la macroeconomía es una ficción que existe para funcionar internacionalmente, pero han sido exitosos en eso.

Han sido exitosos en la comunicación; creo que han tenido alguno que otro proyecto que se puede rescatar, continuar con un proyecto que no era de ellos, pero que han querido continuarlo, que es el tema del tren; me parece que cualquier gobierno que llegue lo tiene que hacer y cumplir.

- ¿Recataría el proyecto de Ciudad Gobierno?

Me parece que sí es importante, pero como quiero un gobierno digital, entonces no me importa que físicamente esté en un solo lugar; lo vamos a tener en un solo lugar en la nube.

Ya otros países lo tienen y han sido muy exitosos; por ejemplo, Uruguay está siendo muy exitoso, Chile lo está haciendo, Colombia ha hecho innovaciones en ese sentido.

Aspiramos a que ustedes, desde su teléfono celular, puedan ver todas las cosas que tengan que hacer con el Estado, que no tengan que desplazarse. Yo creo que la pandemia nos enseñó muchísimo; nos quedamos en nuestras casas haciendo muchas cosas.

El candidato asegura ser un hombre de familia. (Cortesía)

- ¿Piensa que un eventual gobierno del oficialismo pondría en riesgo la democracia de este país?

Ya la tiene en riesgo; ya estamos polarizados completamente en un discurso de odio que lo que ha generado es violencia entre las personas. Entonces, la continuidad ya es una amenaza.

Vea que ya están advirtiendo que si llegan, se van a desquitar de un montón de cosas con un montón de gente. Eso no le da nada a la democracia, eso la hace precisamente de una menor calidad y eso es lo que nosotros no queremos.