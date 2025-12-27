¿Quiere viajar a Corea del Sur? Este trámite es obligatorio antes de volar

¿Quiere viajar a Corea del Sur? La Embajada de Corea del Sur emitió un recordatorio importante para todos los viajeros: es obligatorio contar con la Autorización Electrónica de Viaje (K-ETA).

Aunque los ticos pueden permanecer en Corea hasta 90 días sin necesidad de visa, la entrada será denegada si no cuentan con este permiso previo, similar a los que solicitan territorios como Canadá o el Reino Unido.

Además, advirtieron que si presenta información falsa o inexacta, la autorización puede ser rechazada o cancelada.

Para ingresar a Corea del Sur, se debe contar con la Autorización Electrónica de Viaje. (Cortesía/cortesía)

La embajada señaló que la K-ETA, que tiene una validez de tres años, no garantiza la entrada a Corea del Sur, pues los oficiales de inmigración en el control fronterizo tienen la decisión final.

¿Cómo se debe solicitar la K-ETA?

La solicitud se puede realizar a través del sitio web de la K-ETA o la aplicación móvil (K-ETA).

Los pasos son sencillos, nada más debe ingresar la información de su pasaporte y personal. Luego se debe verificar los datos que ingresó y hacer el pago.

La evaluación se realiza en un plazo de hasta 72 horas. Sin embargo, la embajada surcoreana advirtió que en algunos casos puede tardar más, según la situación.

Esta solicitud tiene un costo de aproximadamente 7 u 8 dólares estadounidenses.

La embajada hizo un llamado a los viajeros a tener cuidado con agencias similares o sitios de phishing que cobran tarifas altas.

Los viajeros deben solicitar la K-ETA con mucha antelación, pues la evaluación puede durar 72 horas o más. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco/La Nación)

