Nacional

¿Quiere viajar a Corea del Sur? Este trámite es obligatorio antes de volar

La embajada recordó que los viajeros deben tramitar la K-ETA

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

¿Quiere viajar a Corea del Sur? La Embajada de Corea del Sur emitió un recordatorio importante para todos los viajeros: es obligatorio contar con la Autorización Electrónica de Viaje (K-ETA).

LEA MÁS: ¿Murió un caballo en el Tope de San Ramón? Esto respondió SENASA

Aunque los ticos pueden permanecer en Corea hasta 90 días sin necesidad de visa, la entrada será denegada si no cuentan con este permiso previo, similar a los que solicitan territorios como Canadá o el Reino Unido.

Además, advirtieron que si presenta información falsa o inexacta, la autorización puede ser rechazada o cancelada.

Por una falla en el radar la llegada y salida de vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría están suspendidos
Para ingresar a Corea del Sur, se debe contar con la Autorización Electrónica de Viaje. (Cortesía/cortesía)

La embajada señaló que la K-ETA, que tiene una validez de tres años, no garantiza la entrada a Corea del Sur, pues los oficiales de inmigración en el control fronterizo tienen la decisión final.

LEA MÁS: Dos heredianas se convierten en nuevas millonarias tras ganar ¢120 millones

¿Cómo se debe solicitar la K-ETA?

La solicitud se puede realizar a través del sitio web de la K-ETA o la aplicación móvil (K-ETA).

Los pasos son sencillos, nada más debe ingresar la información de su pasaporte y personal. Luego se debe verificar los datos que ingresó y hacer el pago.

La evaluación se realiza en un plazo de hasta 72 horas. Sin embargo, la embajada surcoreana advirtió que en algunos casos puede tardar más, según la situación.

Esta solicitud tiene un costo de aproximadamente 7 u 8 dólares estadounidenses.

La embajada hizo un llamado a los viajeros a tener cuidado con agencias similares o sitios de phishing que cobran tarifas altas.

Pasajeros nacionales con pasaporte biométrico tendrían puertas electrónicas migratorias a partir de julio en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea de Costa Rica. Fotografía:
Los viajeros deben solicitar la K-ETA con mucha antelación, pues la evaluación puede durar 72 horas o más. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco/La Nación)

LEA MÁS: ¿Debe asistir a una cita médica programada para el 2, 3 o 4 de enero? Esto dicen las autoridades

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Corea del SurK-ETAviajar a Corea del SurAutorización Electrónica de Viaje
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.