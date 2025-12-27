¿Murió un caballo en el Tope de San Ramón? Esto respondió SENASA

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) desmintió que un caballo haya fallecido en el Tope de San Ramón.

A pesar de las críticas constantes de activistas que señalan maltrato por el estrés y las largas horas de transporte, la entidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) negó bajas mortales. Sin embargo, la atención veterinaria estuvo bajo la lupa.

La entidad confirmó que atendió a varios caballos durante el evento, pero no precisó la cantidad exacta.

El viernes 26 de diciembre se realizó el Tope Nacional en San Ramón. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Por otra parte, la asociación Frente por la Vida señaló que solo hubo cinco veterinarios para atender a los miles de caballos que participaron.

Este medio también le consultó a SENASA sobre la afirmación de Frente por la Vida, sin embargo, se está a la espera de la respuesta.

Un atropellado inicio

El Tope Nacional ha tenido un camino accidentado en los últimos años, saltando de cantón en cantón tras su salida de la capital.

Este evento se realizaba en San José hace años. Sin embargo, el alcalde de San José, Diego Miranda, decidió dejar de albergar esta actividad en la capital.

“El tope se ha convertido en un evento que produce un déficit millonario para las arcas municipales”, dijo en ese momento.

Miranda aseguró que los recursos que se utilizaban para este evento iban a ser aprovechados para otras actividades.

El año pasado el Tope Nacional se realizó en Montes de Oca, este año el desfile se trasladó al cantón alajuelense. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Por eso, el año pasado el desfile se trasladó a Montes de Oca.

Pero este año el evento se organizó en San Ramón, donde no hubo mucha asistencia e hizo falta un buen ambiente. A pesar de eso, varios vecinos sacaron sillas para presenciar el desfile.

