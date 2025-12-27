Fiestas de Zapote y Pedregal: Salud halla 40 personas con carné falso

El Ministerio de Salud tiene bien vigilados los festejos de fin y principio de año que se celebran en Zapote y en Pedregal (Belén), tanto así que ya encontró a 40 personas con carné de salud falsos.

Estas actividades se desarrollan en el Campo Ferial de Zapote, en el sector de Curridabat y en Belén de Heredia, por lo que deben contar con la autorización sanitaria correspondiente.

El Ministerio de Salud arrancó la vigilancia de Zapote y Pedregal desde el 24 de diciembre. (Ministerio de Salud/Cortesía)

“Con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de la población, el Ministerio de Salud inició las inspecciones desde el pasado 24 de diciembre.

Todo es revisado y vigilado, incluso que cada local tenga extinguidor contra el fuego. (Ministerio de Salud/Cortesía)

“Estas acciones se mantienen de forma constante durante todo el desarrollo de las festividades, las cuales finalizan el 4 de enero de 2026″, explica Salud.

Los redondeles se revisan con lupa para evitar afectación a la gente. (Ministerio de Salud/Cortesía)

Las inspecciones son bien detalladas en la venta y manipulación de alimentos, los juegos mecánicos, los redondeles y las tarimas instaladas en los campos feriales de Zapote y Belén.

Los redondeles deben ser seguros para todas las personas y ser accesibles para quienes tienen limitaciones física. (Ministerio de Salud/Cortesía)

Todos estos espacios son supervisados por un equipo interinstitucional debidamente coordinado.

Cada chinamo es bien anotado con cada revisión que se le hace. (Ministerio de Salud/Cortesía)

“Hasta el momento, se han realizado más de 120 muestreos de alimentos, cuyos resultados se encuentran en proceso de análisis para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

El Ministerio de Salud recoge muestras de comida que están analizando en busca de contaminación. (Ministerio de Salud/Cortesía)

“Durante los operativos, también se detectaron más de 40 carnés de manipulación de alimentos falsos.

Las ventas de comida deben cumplir con todos los requisitos de salud. (Ministerio de Salud/Cortesía)

“Estos documentos fueron decomisados y las personas responsables retiradas de sus labores, como una medida para resguardar la salud pública”, advirtió el Ministerio de Salud.

Cada chinamo debe garantizar higiene y persona capacitado en manipulación de alimentos. (Ministerio de Salud/Cortesía)

En cuanto a la seguridad estructural, Salud clausuró un juego mecánico en Belén debido a problemas de estabilidad, los cuales representaban un riesgo.

El personal del Ministerio de Salud puede recoger muestras de comida en cualquier momento. (Ministerio de Salud/Cortesía)

“Salud continuará realizando inspecciones de manera permanente durante todas las actividades festivas, velando por la protección de la salud y la seguridad de la población que asiste a estos eventos”, asegura Salud.

El Ministerio de Salud recoge muestras de la comida en Zapote y Pedregal