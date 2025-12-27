Fiestas de Zapote y Pedregal: Salud halla 40 personas con carné falso

El Ministerio de Salud tiene bien vigilados los festejos de fin y principio de año que se celebran en Zapote y en Pedregal (Belén), tanto así que ya encontró a 40 personas con carné de salud falsos.
Estas actividades se desarrollan en el Campo Ferial de Zapote, en el sector de Curridabat y en Belén de Heredia, por lo que deben contar con la autorización sanitaria correspondiente.
“Con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de la población, el Ministerio de Salud inició las inspecciones desde el pasado 24 de diciembre.
“Estas acciones se mantienen de forma constante durante todo el desarrollo de las festividades, las cuales finalizan el 4 de enero de 2026″, explica Salud.
Las inspecciones son bien detalladas en la venta y manipulación de alimentos, los juegos mecánicos, los redondeles y las tarimas instaladas en los campos feriales de Zapote y Belén.
Todos estos espacios son supervisados por un equipo interinstitucional debidamente coordinado.
“Hasta el momento, se han realizado más de 120 muestreos de alimentos, cuyos resultados se encuentran en proceso de análisis para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.
“Durante los operativos, también se detectaron más de 40 carnés de manipulación de alimentos falsos.
“Estos documentos fueron decomisados y las personas responsables retiradas de sus labores, como una medida para resguardar la salud pública”, advirtió el Ministerio de Salud.
En cuanto a la seguridad estructural, Salud clausuró un juego mecánico en Belén debido a problemas de estabilidad, los cuales representaban un riesgo.
“Salud continuará realizando inspecciones de manera permanente durante todas las actividades festivas, velando por la protección de la salud y la seguridad de la población que asiste a estos eventos”, asegura Salud.