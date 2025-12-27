¿Debe asistir a una cita médica programada para el 2, 3 o 4 de enero? Esto dicen las autoridades

Puede que no sea su caso, pero sí hay muchas personas que tienen una cita programada para el 2, 3 y 4 de enero del 2026 y casi todas se hacen la misma pregunta: ¿voy o no a la cita? Esto se debe a que muchos creen que su centro de salud estará cerrado por las vacaciones de fin y principio de año.

“Los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantendrán sus horarios habituales de atención durante las festividades de fin y principio de año, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de salud a la población en todo el país.

Si tiene una cita en los primeros días del 2026 no deje de ir, lo van a atender. (Cortesía )

El jueves 25 de diciembre se cerraron los establecimientos de salud, al igual que el próximo jueves 1 de enero de 2026, por tratarse de feriados de ley, explicó la Caja.

La doctora Karla Solano Durán, directora de Red de Servicios de Salud, invita a los usuarios a asistir a las citas que tienen programadas para los últimos días de este diciembre y el inicio del nuevo año.

“Las áreas de salud y los EBAIS en todo el país se van a mantener abiertos en su horario normal durante estos días de fin y principio de año.

“Los únicos días que van a mantenerse cerrados son el 25 de diciembre y el 1 de enero. Los demás días pueden acudir a sus citas; por favor, no falten. Entrega de medicamentos, rayos X y todos los demás servicios que tengan programados, por favor, asistan”, solicitó la doctora Solano Durán.

La CCSS también da citas fines de semana así que no falta. (CCSS )

Por las características propias de la época navideña y de inicios de año, se está reforzando con personal la prestación de servicios de salud en la red Alajuela-Heredia y en los hospitales nacionales.

Los hospitales, por supuesto, están abiertos 24 horas y algunos están reforzados para atender esta época, que es cuando se presentan más accidentes de tránsito y situaciones complicadas”, aseguró la doctora.