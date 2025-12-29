Nacional

Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo de Consolación de este domingo 28 de diciembre

El Sorteo Extraordinario Segundo de Consolación repartió 100 premios entre los jugadores de la JPS este domingo

Por Fabiola Montoya Salas

La suerte volvió a sonreír este domingo 28 de diciembre, cuando la Junta de Protección Social (JPS) celebró el Sorteo Extraordinario Segundo de Consolación, en el que se reparten 100 premios de la Lotería Nacional.

Segundo sorteo consolación JPS
Premios del segundo sorteo de consolación de la JPS, de este domingo 28 de diciembre. (Facebook JPS/La Nación)

Números ganadores del sorteo

  • Primer premio mayor: número 35 con la serie:794. Reparte 900 millones de colones en tres emisiones.
  • Segundo premio: número 44 con la serie: 704. Reparte 180 millones de colones en tres emisiones.
  • Tercer premio:Número: 02 con la serie: 466. Reparte 75 millones de colones en tres emisiones.
Lotería Nacional: vea todos los números ganadores de este domingo
Este domingo se realizó el segundo sorteo extraordinario segundo de consolación. (Canv/canva)

La Junta recordó que este sorteo reparte 100 premios en total, cuya lista completa podrá consultarse en el sitio web oficial de la JPS, donde se detallan los montos y la distribución.

¿Cómo reclamar los premios?

Las personas favorecidas deben presentar los pedacitos o el entero con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el pago. Los premios mayores deben reclamarse en las oficinas centrales de la JPS en San José, donde se confirma la documentación y se realiza el proceso formal de entrega.

