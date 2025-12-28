JPS anuncia el calendario de sorteos de Lotería y Chances para enero 2026

La Junta de Protección Social (JPS) anunció el cronograma de los sorteos de Chances y Lotería Nacional para enero de 2026.
Los sorteos de la JPS se reanudarán el domingo 4 de enero de 2026, así que prepare su billetera para comprar unos pedacitos para ver si resulta millonario a inicios del año.
Además, en enero habrá un sorteo ordinario de Chances, según la Junta.
Este es el cronograma de los juegos:
- Domingo 4 de enero: Sorteo de Lotería número 4483
- Martes 6 de enero: Sorteo de Chances número 6997
- Viernes 9 de enero: Sorteo de Chances número 6998
- Domingo 11 de enero: Sorteo de Lotería número 4884
- Martes 13 de enero: Sorteo de Chances número 6999
- Viernes 16 de enero: Sorteo de Chances número 7000
- Domingo 18 de enero: Sorteo de Lotería número 4885
- Martes 20 de enero: Sorteo de Chances número 7001
- Viernes 23 de enero: Sorteo de Chances número 7002
- Domingo 25 de enero: Sorteo de Lotería número 4886
- Martes 27 de enero: Sorteo de Chances número 7003
- Viernes 30 de enero: Sorteo de Chances número 7004
- Sábado 31 de enero: Sorteo ordinario de Chances Mundialistas número 7005
¿Cómo son los premios?
La JPS informó que el premio mayor de la Lotería es de 175 millones de colones por emisión. La fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero, de 5 fracciones, 10.000 colones.
Por otra parte, el premio mayor de los Chances de los martes es de 80 millones por emisión. El entero, de 5 fracciones, tiene un valor de 5.000 colones y la fracción, 1.000 colones.
El premio mayor de los Chances de los viernes es de 120 millones por emisión. La fracción saldrá a la venta con un costo de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.
El juego cambia con el sorteo ordinario de Chances Mundialistas, pues el premio mayor es de 7.5 millones por emisión. La fracción tiene un valor de 3.000 colones.
