Debate se queda sin Laura Fernández: candidata declina invitación

La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, declinó participar en el debate organizado por OPA Canal 38, una ausencia que se dará en plena recta final de la campaña.

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano. (redes/Facebook)

La información fue dada a conocer este lunes por Douglas Sánchez, director del noticiero Central Noticias, durante el programa El Octavo Mandamiento. El comunicador explicó que la invitación formal al debate fue enviada desde el pasado 29 de setiembre a ocho candidatos presidenciales.

Según detalló Sánchez, el 13 de noviembre la persona encargada de la agenda de Fernández informó que la candidata no asistiría, debido a que tenía otra actividad programada para la misma fecha del debate. Posteriormente, la propia Fernández se comunicó con el periodista para indicar que sí participaría y que todo se trató de una confusión de agenda.

Laura Fernández declinó su asistencia al debate presidencial de OPA Canal 38, pese a haber confirmado su participación inicialmente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Doña Laura luego me llama y me dice que sí va a estar y que fue una confusión de agenda”, relató Sánchez.

El comunicador agregó que, en otra entrevista con la candidata, esta le manifestó que enviarían a un encargado del partido a una reunión de coordinación; sin embargo, nadie del PPSO se presentó.

“La convocatoria se realizó el 19 de diciembre, con el objetivo de que todos supieran los ejes y la dinámica, sin embargo no llegó nadie del PPSO”, explicó.

Finalmente, fue hasta el 27 de diciembre cuando se les informó de manera oficial que Fernández no asistiría al debate, pese a que la promoción del evento ya se encontraba al aire.

“No pasa nada, están los que quieran estar; cada candidato sabrá, ellos son los que quieren ser presidentes, no nosotros”, concluyó Sánchez.