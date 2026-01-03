Política

“Llegó la luz”: El eufórico mensaje de Laura Fernández tras la caída de Nicolás Maduro

Laura Fernández fue clara en decir lo que piensa de la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos

Por Rocío Sandí

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), dio a conocer su posición sobre la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.

La aspirante presidencial que representa el oficialismo dio su opinión minutos después de que el presidente Rodrigo Chaves celebrara la captura del dictador.

10/08/2025. Presentación Fórmula Laura Fernández. Hotel Aurola, San José. Fotografía: Lilly Arce.
Laura Fernández celebra la captura de Nicolás Maduro. (Lilly Arce)

“... me regocijo de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro, quien ahora tendrá que responder por sus crímenes a nivel internacional.

“Después de años de oscuridad llega la luz para millones de venezolanos, para millones de familias separadas por el exilio, personas confinadas a celdas de tortura, niños y jóvenes que vieron apagarse su futuro”, dijo Fernández.

La candidata dijo también que lo ocurrido este sábado en la madrugada en Venezuela debe dar esperanza a los países de la región.

Maduro felicita a la Guardia Nacional y denuncia un golpe de Estado tras protestas. Al menos 11 civiles muertos y más de 2.000 detenidos.
Maduro deberá enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos. (AFP)

“La captura del narco dictador Nicolás Maduro es una luz de esperanza para toda Latinoamérica.

Felicito al pueblo venezolano que nunca se rindió”, señaló.

