Polémica por publicidad de Claudia Dobles tras revelarse identidad de protagonista

Un anuncio publicado hace unos días por la campaña de Claudia Dobles, candidata de la coalición Agenda Ciudadana, desató una fuerte controversia en redes sociales por un detalle que no pasó desapercibido.

Resulta que el anuncio, en el que la candidata presidencial buscaba visibilizar los derechos de las vendedoras por catálogo, se presenta a una señora llamada “Sonia”, una supuesta vendedora; sin embargo, muchos se dieron cuenta de que ese no era su verdadero nombre, sino que se llama Mariana Soto.

“Ella es Sonia, madre soltera de dos adolescentes que recorre barrios para vender diferentes productos por catálogo y así redondearse el mes”, dijo Claudia Dobles en dicho video.

Este detalle causó la molestia de muchos, quienes criticaron a la candidata y la coalición por crear confusión, especialmente en un contexto donde los votantes buscan a un aspirante que genere confianza.

La campaña de Claudia Dobles presentó a Mariana Soto, esposa de Alexander Solís y voluntaria de la coalición, como "Sonia", una vendedora por catálogo. (Coalición Agenda Ciudadana/Coalición Agenda Ciudadana)

Así lo indicó el politólogo Sergio Araya.

“Uno de los elementos que la gente está planteando más como un requerimiento para tomar una decisión de a quién apoyar es justamente que la persona le haya generado la confianza, la credibilidad, la honestidad. Es uno de los elementos que inclusive estudios de opinión han venido señalando, que la gente está ponderando a la hora de escoger”, explicó Sergio Araya.

Él dijo que uno podría pensar que la campaña buscó a alguien cercano para que hiciera ese rol, pues lo importante es el mensaje que se quiere transmitir, pero, como en política todo vende, las formas son más importantes que el fondo a veces.

“Detalles como estos que pueden parecer irrelevantes, casi que hasta anecdóticos, podrían incidir especialmente cuando un entorno de competencia abierta, otros contendores detectan esas contradicciones y las magnifican para tratar de reforzar su propio discurso”, señaló el politólogo.

¿Qué dice la campaña de Claudia Dobles?

La campaña de Claudia Dobles aclaró que se trata de un spot publicitario, donde se representa a una mujer, madre soltera de dos adolescentes, que realiza ventas por catálogo.

La campaña de Claudia Dobles señaló que se trata de un spot publicitario, en el que una voluntaria de la coalición representa a una vendedora por catálogo. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“La persona que hace esa representación es Mariana Soto Calderón, partidaria y voluntaria de la Coalición Agenda Ciudadana. Este video es una dramatización, como todos los spots publicitarios que hemos hecho hasta la fecha, y representa a las personas que se enfrentan a estas situaciones todos los días”, indicó.

“La campaña de la Coalición Agenda Ciudadana es austera y se basa en la donación y colaboración de voluntarios y voluntarias que sin importar su profesión o edad, donan su tiempo para hacer llegar el mensaje de nuestra propuesta partidaria, que honra y le da un lugar a las realidades de la población costarricense”, añadió.

¿Qué dice Mariana Soto?

Este medio también le consultó a Mariana Soto, también esposa del candidato a diputado Alexander Solís, sobre su participación en dicho video.

Ella señaló que aceptó representar a una persona vendedora de artículos por catálogos para dar un mensaje sobre la realidad de las personas que trabajan en la informalidad, así como las propuestas que plantea Claudia Dobles para este tema.

“Las personas que trabajan en la informalidad ya tienen varias condiciones de vulnerabilidad y en esta producción audiovisual esto se respeta y se protege. Lo importante de la publicación y el mensaje que lleva, son las propuestas y compromisos que asume la Coalición y que por supuesto apoyo al 100%”, dijo Mariana Soto.

