Exministra Georgina Vargas da su adhesión a Claudia Dobles

La exministra de la Condición de la Mujer, Georgina Vargas Pagán, dio su adhesión a la candidata Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana.

Así lo anunció la coalición la tarde de este lunes 5 de enero. La también expresidenta del Movimiento de Mujeres señaló que apoya a la candidata porque es capaz de ganar las elecciones.

“Me sumo con total convicción a doña Claudia porque es la única opción capaz de ganar las elecciones en segunda ronda”, dijo Georgina Vargas.

Ella fue ministra de la Condición de la Mujer en el gobierno de Abel Pacheco; asumió este cargo sustituyendo a Esmeralda Britton, tras su renuncia.

Además, fue directora del Instituto de Formación Política del Partido Unidad Social Cristiana.

Otras adhesiones

El Partido Republicano Social Cristiano, fundado por el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, dio su adhesión a la candidata presidencial el pasado jueves 11 de diciembre.

La agrupación decidió apoyarla para “contribuir al mejoramiento de la democracia costarricense, velar por el respeto y la independencia de los Poderes de la República, y observar y promover el cumplimiento de todas las personas”, según Otto Roberto Vargas, el presidente del Partido Republicano Social Cristiano.

El Partido Republicano Social Cristiano también le dio su apoyo a Claudia Dobles. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Unimos fuerzas porque tenemos como objetivo común sacar a Costa Rica adelante en temas claves de seguridad, listas de espera, educación, movilidad e inversión social, así como generar y dar mejores oportunidades de empleo, para cerrar las brechas urbano-rurales y las brechas de género”, indicó Claudia Dobles.

La aspirante a la presidencia también recibió el apoyo de 27 líderes municipales de 11 agrupaciones políticas en diciembre. Se tratan de vicealcaldes, presidentes de consejos municipales, síndicos, regidores y concejales de diferentes cantones como Desamparados, Montes de Oca, Curridabat, entre otros.

Además, Claudia Dobles obtuvo la adhesión del Partido Ecológico Comunal Costarricense de Desamparados.