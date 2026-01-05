¡Saque el calendario! Estos son los días y horas de los debates que definirán la Presidencia 2026

Enero se perfila como un mes decisivo en la recta final hacia las Elecciones Nacionales de 2026, con una intensa agenda de debates presidenciales organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), universidades y distintos medios de comunicación.

Los debates como último impulso electoral

Con el proceso electoral entrando en su fase final, los 20 candidatos presidenciales deberán participar en espacios de confrontación directa de ideas, en los que presentarán sus propuestas en temas clave como seguridad ciudadana, educación, salud y economía.

Estos encuentros buscan brindar a la ciudadanía herramientas para comparar planes de gobierno y evaluar el desempeño de los aspirantes.

Enero concentrará la mayoría de debates presidenciales rumbo a las elecciones de 2026. (JOHN DURAN)

Debates organizados por el TSE

Aunque el TSE los denomina como presentaciones oficiales, estos espacios permitirán la interacción directa entre candidatos, incluyendo preguntas entre ellos.

Los debates se realizarán del 9 al 12 de enero, de 7:00 p. m. a 9:00 p. m., con la siguiente programación:

Viernes 9 de enero

Natalia Díaz (Unidos Podemos)

Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático)

Walter Hernández (Justicia Social Costarricense)

Boris Molina (Unión Costarricense Democrática)

Fernando Zamora (Nueva Generación)

Sábado 10 de enero

Claudia Dobles (Agenda Ciudadana)

Ana Virginia Calzada (Centro Social y Democrático)

Fabricio Alvarado (Nueva República)

David Hernández (Clase Trabajadora)

Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad)

Domingo 11 de enero

Laura Fernández (Pueblo Soberano)

Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista)

Claudio Alpízar (Esperanza Nacional)

José Aguilar Berrocal (Avanza)

Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda)

Lunes 12 de enero

Álvaro Ramos (Liberación Nacional)

Ariel Robles (Frente Amplio)

Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana)

Luis Amador (Integración Nacional)

Douglas Caamaño (Alianza Costa Rica Primero)

El Tribunal Supremo de Elecciones organizará encuentros del 9 al 12 de enero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Universidad de Costa Rica y medios de comunicación

La Universidad de Costa Rica (UCR) realizará un debate el 19 de enero, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., centrado en educación pública, seguridad social y seguridad ciudadana. Será transmitido por Canal Quince UCR, radioemisoras universitarias y redes sociales.

El Grupo Extra organizará su debate el 20 de enero a las 7:00 p. m., en conjunto con el CFIA. Aún no se ha confirmado la lista de participantes.

Columbia programó su debate para el 26 de enero a las 6:00 p. m., con candidatos por definir.

Repretel, Monumental y Teletica

El 27 de enero, a las 7:30 p. m., Repretel y Radio Monumental realizarán un debate con ocho candidaturas invitadas, que será transmitido por canal 6, Radio Monumental 93.5 FM y plataformas digitales.

Finalmente, Teletica llevará a cabo su debate el 29 de enero, con participantes aún por confirmar. No obstante, Claudia Dobles ya ratificó su asistencia.

Con esta agenda, enero se consolida como el mes clave para definir el rumbo electoral del país.