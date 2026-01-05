Elecciones 2026: ¿No sabe dónde le toca votar? Así de fácil puede darse cuenta

A pocas semanas de las Elecciones Nacionales de 2026, ya se encuentra habilitada en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), una herramienta digital que permite consultar de forma rápida y sencilla dónde le corresponde votar.

¿Cómo saber dónde le toca votar?

Según informó el TSE, las personas electoras únicamente deben ingresar a la página oficial del Tribunal Supremo de Elecciones y buscar la pestaña habilitada para la consulta del padrón electoral. Al digitar el número de cédula, el sistema despliega de inmediato toda la información necesaria para ejercer el voto.

Entre los datos que brinda la plataforma se incluyen:

Provincia

Cantón

Distrito

Centro de votación

Dirección exacta del lugar

Número de mesa

Número de elector

Con solo el número de cédula se puede saber dónde votar en 2026. (Captura/Captura)

Esta consulta permite a los votantes planificar con anticipación su traslado y evitar confusiones el día de la jornada electoral.

¿Cuándo son las Elecciones Nacionales de 2026?

Con solo el número de cédula se puede saber dónde votar en 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las Elecciones Nacionales de 2026 se realizarán el domingo 1 de febrero, en jornada continua, desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, en todo el territorio nacional.

LEA MÁS: Carlos Alvarado reaparece junto a Claudia Dobles en un video

Durante ese día, los centros de votación permanecerán abiertos de manera ininterrumpida para facilitar la participación ciudadana.

¿Qué se elegirá en los centros de votación?

En esta jornada electoral, la ciudadanía costarricense elegirá a las personas que ocuparán los siguientes cargos:

Presidencia de la República

Dos vicepresidencias

Diputaciones a la Asamblea Legislativa

En total, en las Elecciones Nacionales de 2026 se elegirán 60 cargos, distribuidos de la siguiente manera:

Presidente y dos vicepresidentes: 3

3 Diputados: 57

Llamado a la ciudadanía

Recuerde que es importante que verifique con antelación su centro de votación, lleve su cédula de identidad vigente y participe activamente en el proceso democrático.

La herramienta digital busca facilitar el acceso a la información y promover una mayor participación electoral, permitiendo que cada votante llegue informado y sin contratiempos a ejercer su derecho al voto.

Las elecciones se realizarán el domingo 1 de febrero de 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Nota realizada con ayuda de IA