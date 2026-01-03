El fuerte aviso de Claudia Dobles tras la histórica detención de Nicolás Maduro

Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, dijo lo que piensa de la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos y aprovechó para mandar un filazo.

Claudia Dobles aprovechó detención de Nicolás Maduro para mandar mensaje a los costarricenses. (José Cordero)

“Lo ocurrido hoy en Venezuela es el desenlace de décadas de erosión democrática y de una dictadura cruel. Es también un recordatorio para Costa Rica, que se acerca a una nueva elección, de la importancia de defender la democracia y el voto frente a expresiones autoritarias que buscan amedrentar a la oposición, silenciar a los medios y dividir a la sociedad. Estamos con el pueblo venezolano y con el restablecimiento pleno de la democracia en ese país hermano.

Nicolás Maduro fue arrestado y será llevado a Estados Unidos para que enfrente la justicia. (El Tiempo)

“Reafirmamos, además, que Costa Rica, como nación sin ejército, tiene la responsabilidad histórica de defender con firmeza el derecho internacional y de promover la solución pacífica de los conflictos.

“Costa Rica debe retomar su liderazgo regional y apoyar una transición democrática, en paz y con respeto a la autodeterminación de los pueblos y a los derechos humanos”, manifestó la aspirante a la silla presidencial.