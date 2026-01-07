Tiene que ver lo que sucede en playa Jacó en la madrugada para salvar miles de tortugas

En playa Jacó, la lucha por la vida silvestre se libra tanto en el día como en la madrugada.

Desde hace unos meses, un grupo de voluntarios se ha puesto la camiseta para cuidar los huevos de las tortugas lora que llegan a esa playa.

El ver que mucha gente inescrupulosa se los robaba y que algunos animales saqueaban los nidos, hizo que varios vecinos de Jacó se unieran y se organizaran para capacitarse y cuidar los huevos de tortuga.

En Jacó los vecinos se unieron para cuidar las tortugas. (Cortesía)

El proyecto que inició en agosto del 2025 ha permitido devolver al océano más de 11.000 tortugas.

Lady Montero es una de las voluntarias de este proyecto y nos contó que se turnan para cuidar los huevos, incluso, en la madrugada.

“Las tortugas venían, desovaban y no quedaba nada; se robaban prácticamente todos los nidos”, recordó con tristeza.

Una iniciativa que nació de la playa

Ella cuenta que el proyecto no es una organización formal, sino un esfuerzo espontáneo que surgió bajo el liderazgo del jefe de guardavidas de Jacó. La municipalidad también se unió a la lucha.

Al principio, los voluntarios caminaban para tapar los nidos, pero era casi imposible protegerlos.

“Había personas que caminaban por la playa para robarse los huevos con perros para que olieran los nidos”, relató Montero.

El grupo se entrenó con funcionarios del Sinac y aprendió a trasladar los huevos de las tortugas a un lugar seguro.

La gente puede presenciar la liberación de tortugas. (Cortesía)

Para ello, elaboraron un vivero en el que hicieron nidos para colocar los huevos y cuidarlos durante los 60 días de incubación.

Una vez que las tortugas nacen, las dejan en cautiverio unas horas a la espera de la mejor hora para liberarlas.

Fueron tantas las tortugas loras que llegaron a desovar que tuvieron que hacer un segundo vivero. Las estructuras de los viveros, los guantes que usan, los baldes y todos los materiales han sido regalados por la propia comunidad.

El proceso del rescate

El trabajo es arduo y requiere precisión. Una vez que la tortuga termina de poner sus huevos y regresa al mar, los voluntarios miden el nido original y trasladan los huevos al vivero protegido.

Entre 50 y 60 días después, las tortuguitas empiezan a salir de la arena. La liberación se hace generalmente a eso de las 7:30 a. m. o a las 5:00 p. m. para evitar las luces y los depredadores.

Lady cuenta que han visto que en las noches las tortugas confunden la luna (que es lo que las guía al mar) con las luces de los comercios, por eso prefieren esperar al amanecer para liberarlas.

A la gente le encanta ver las tortugas caminar hacia el mar. (Cortesía)

El regreso a casa

Lo más asombroso del proceso es la conexión magnética que crean estos animales. Al caminar por la arena hacia el agua, las tortugas se “imprimen” de la playa. Esto garantiza que, cuando alcancen la madurez, regresen exactamente a Jacó a dejar sus propios huevos.

Justo antes de terminar la entrevista, Lady tuvo que salir corriendo:

“Acaban de llamarnos que hay una tortuga desovando por allá, vamos a ir a ver”, se despidió emocionada, dejando claro que para estos voluntarios, cada nido son vidas que vale la pena defender.

Proyectos que valen oro

El herpetólogo Héctor Zumbado, profesor de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, dice que este tipo de proyectos son muy importantes para proteger la vida silvestre y que es necesario apoyarlos y replicarlos en otras zonas del país.

“De todas las tortugas que nacen hay mucha mortalidad, en el viaje del nido hacia la playa las atacan pilotes, mapaches, perros que se en muchas tortugas, incluso también a los perros y ya cuando entran al mar se las comen también un montón de depredadores”, explicó el herpetólogo.

Zumbado fue enfático en que para estos proyectos es fundamental la capacitación y el acompañamiento de expertos porque la mala manipulación de los huevos, de las tortugas y del entorno de los nidos podría ser fatal.

¿Qué dicen los candidatos sobre la protección de especies marinas?

Ahora que estamos en campaña electoral le consultamos a los cuatro candidatos presidenciales que encabezan las encuestas: Laura Fernández, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles, qué proponen para mejorar la protección de especies marinas.

El equipo de campaña de Ramos informó que prometen modernizar del marco legal en biodiversidad y ambiente para garantizar una protección real.

“Daremos prioridad a la protección de las áreas silvestres más emblemáticas y estratégicas del país, como el Parque Nacional Marino Las Baulas, Tortuguero y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, desarrollando los lineamientos específicos dentro de la Política Nacional de Áreas Protegidas 2026-2030″ detalló el equipo de campaña.

Laura Fernández: “Mi propuesta para la conservación de todas las especies se basa lo siguiente: Fortalecimiento de la “Economía Azul”; ampliación del Pago por Servicios Ambientales (PSA) en zonas costeras. También penas más severas contra el maltrato y tráfico, modernización del sector pesquero y acuícola, y la inclusión comunitaria en la conservación.

Ariel Robles, por su parte, dijo que ellos se opusieron a que las tortugas se metieran en la lista de animales que podían ser capturadas por medio de la pesca y que siempre tienen claro los criterios técnicos y de expertos. También habló de aumentar el presupuesto para el SINAC, para una mayor supervisión y control de las especies.

El equipo de Claudia no envió respuesta.