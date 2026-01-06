Elecciones 2026

Estos son los candidatos convocados a los debates de Teletica y Repretel

Los debates se realizarán el 27 y 29 de enero, con participación confirmada y pendientes

Por Ingrid Hidalgo

Las dos televisoras más grandes del país, Teletica y Repretel, se preparan para los debates presidenciales que se llevarán a cabo a finales de enero.

A pocos días de las elecciones, ambas televisoras someterán a algunos candidatos presidenciales a preguntas relacionadas con temas de interés del país, con el objetivo de ayudar a los votantes a tomar una decisión final sobre a quién apoyar el 1.° de febrero.

Teletica realizará su debate el 29 de enero, mientras que Repretel se unirá con Monumental y organizará el encuentro para el 27 de enero.

Candidatos presidenciales
¿Cuáles candidatos participarán en el debate de Teletica?

La empresa ubicada en La Sabana confirmó a este medio que envió la invitación a cuatro candidatos: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano.

Se sabe que Claudia Dobles confirmó su participación a través de una publicación en redes sociales.

“Presentar el nombre ante la ciudadanía implica debatir, conversar y contrastar propuestas, siempre con datos y respeto. Así se fortalece la democracia”, dijo la candidata de la coalición Agenda Ciudadana en Facebook.

Ariel Robles y la campaña de Álvaro Ramos confirmaron a La Teja que sí participarán en el encuentro organizado por Teletica.

Por otra parte, Laura Fernández declinó su participación, así como en otros medios como OPA canal 38 y Grupo Extra y en la Universidad de Costa Rica. Ella solo asistirá a los debates de Trivisión, Radio Columbia y Repretel-Monumental y a la presentación oficial del Tribunal Supremo de Elecciones.


Laura Fernández declinó su participación en el debate de Teletica, así como en otros medios de comunicación.

Repretel convocó a ocho aspirantes

La empresa ubicada en La Uruca informó que convocó a ocho candidatos:

  • Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional
  • Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana
  • Ariel Robles, del Partido Frente Amplio
  • Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana
  • Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista
  • Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos
  • Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República
  • Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano

Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Eliécer Feinzaig, Natalia Díaz, Fabricio Alvarado, Juan Carlos Hidalgo y Laura Fernández confirmaron su participación en este encuentro.

Este medio consultó a Ariel Robles sobre su participación en dicho debate, pero aún se está a la espera de la respuesta.

debates presidencialesTeleticaRepretelelecciones Costa Rica
