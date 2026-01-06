Estos son los candidatos convocados a los debates de Teletica y Repretel

Las dos televisoras más grandes del país, Teletica y Repretel, se preparan para los debates presidenciales que se llevarán a cabo a finales de enero.
A pocos días de las elecciones, ambas televisoras someterán a algunos candidatos presidenciales a preguntas relacionadas con temas de interés del país, con el objetivo de ayudar a los votantes a tomar una decisión final sobre a quién apoyar el 1.° de febrero.
Teletica realizará su debate el 29 de enero, mientras que Repretel se unirá con Monumental y organizará el encuentro para el 27 de enero.
¿Cuáles candidatos participarán en el debate de Teletica?
La empresa ubicada en La Sabana confirmó a este medio que envió la invitación a cuatro candidatos: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano.
Se sabe que Claudia Dobles confirmó su participación a través de una publicación en redes sociales.
“Presentar el nombre ante la ciudadanía implica debatir, conversar y contrastar propuestas, siempre con datos y respeto. Así se fortalece la democracia”, dijo la candidata de la coalición Agenda Ciudadana en Facebook.
Ariel Robles y la campaña de Álvaro Ramos confirmaron a La Teja que sí participarán en el encuentro organizado por Teletica.
Por otra parte, Laura Fernández declinó su participación, así como en otros medios como OPA canal 38 y Grupo Extra y en la Universidad de Costa Rica. Ella solo asistirá a los debates de Trivisión, Radio Columbia y Repretel-Monumental y a la presentación oficial del Tribunal Supremo de Elecciones.
Repretel convocó a ocho aspirantes
La empresa ubicada en La Uruca informó que convocó a ocho candidatos:
- Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional
- Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana
- Ariel Robles, del Partido Frente Amplio
- Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana
- Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista
- Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos
- Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República
- Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano
Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Eliécer Feinzaig, Natalia Díaz, Fabricio Alvarado, Juan Carlos Hidalgo y Laura Fernández confirmaron su participación en este encuentro.
Este medio consultó a Ariel Robles sobre su participación en dicho debate, pero aún se está a la espera de la respuesta.
