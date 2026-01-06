Estos son los candidatos convocados a los debates de Teletica y Repretel

Las dos televisoras más grandes del país, Teletica y Repretel, se preparan para los debates presidenciales que se llevarán a cabo a finales de enero.

A pocos días de las elecciones, ambas televisoras someterán a algunos candidatos presidenciales a preguntas relacionadas con temas de interés del país, con el objetivo de ayudar a los votantes a tomar una decisión final sobre a quién apoyar el 1.° de febrero.

Teletica realizará su debate el 29 de enero, mientras que Repretel se unirá con Monumental y organizará el encuentro para el 27 de enero.

Teletica y Repretel convocaron a varios candidatos presidenciales para sus debates que realizarán a finales de enero. (La Nación/Cortesía)

¿Cuáles candidatos participarán en el debate de Teletica?

La empresa ubicada en La Sabana confirmó a este medio que envió la invitación a cuatro candidatos: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano.

Se sabe que Claudia Dobles confirmó su participación a través de una publicación en redes sociales.

“Presentar el nombre ante la ciudadanía implica debatir, conversar y contrastar propuestas, siempre con datos y respeto. Así se fortalece la democracia”, dijo la candidata de la coalición Agenda Ciudadana en Facebook.

Ariel Robles y la campaña de Álvaro Ramos confirmaron a La Teja que sí participarán en el encuentro organizado por Teletica.

Por otra parte, Laura Fernández declinó su participación, así como en otros medios como OPA canal 38 y Grupo Extra y en la Universidad de Costa Rica. Ella solo asistirá a los debates de Trivisión, Radio Columbia y Repretel-Monumental y a la presentación oficial del Tribunal Supremo de Elecciones.

Laura Fernández declinó su participación en el debate de Teletica, así como en otros medios de comunicación. (La Nación/Campaña de Laura Fernández/Campaña de Laura Fernández)

Repretel convocó a ocho aspirantes

La empresa ubicada en La Uruca informó que convocó a ocho candidatos:

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional

Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista

Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos

Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República

Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano

Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Eliécer Feinzaig, Natalia Díaz, Fabricio Alvarado, Juan Carlos Hidalgo y Laura Fernández confirmaron su participación en este encuentro.

Este medio consultó a Ariel Robles sobre su participación en dicho debate, pero aún se está a la espera de la respuesta.

