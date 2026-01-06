Segundo sorteo de Consolación sigue dejando nuevos millonarios en el país

El segundo sorteo de Consolación, que se realizó el pasado 28 de diciembre, sigue sacando nuevos millonarios.

Así lo anunció la Junta de Protección Social (JPS), ya que de este sorteo, se han formalizado un total de 77 fracciones de los premios mayores con un monto de 1.065.500.000.

Entre los nuevos millonarios que cambiaron el premio, dos son de Alajuela y uno es de Puntarenas.

Una mujer de 51 a 55 años, vecina de Alajuela, compró 8 fracciones y cambió 240.000.000 colones. Ella compró un número que le gusta a un vendedor de confianza en Alajuela. De momento no sabe qué hará con el dinero.

La JPS anunció que el segundo sorteo de Consolación sigue sacando nuevos millonarios. (Captura de pantala/La Nación)

Por otra parte, un hombre de 50 a 55 años, vecino de Alajuela, adquirió dos fracciones del premio mayor y ganó 60 millones de colones. Él tampoco sabe qué va a hacer con el monto millonario que ganó.

Otro hombre de 31 a 35 años, vecino de Puntarenas, ganó 18 millones de colones después de que comprara tres fracciones del segundo premio. Compró el número en Esparza. Él quería adquirir otro número, pero el vendedor tenía otro y decidió comprarlo. De momento, no sabe en qué va a invertir el dinero.

¿Cuáles números salieron en el segundo sorteo de Consolación?

El pasado domingo 28 de diciembre se jugó el segundo sorteo de Consolación de la JPS.

El premio mayor salió con el número 35 y la serie 794, mientras que el segundo salió con el número 44 y la serie 704.

Por otra parte, el tercer premio salió con el número 02 y la serie 466.

Vuelven los Chances este martes

Los Chances de la JPS vuelven este martes 6 de enero con el premio mayor de 80 millones de colones por emisión.

El segundo premio es de 25 millones de colones por emisión y el tercero es de 7 millones de colones por emisión.

La transmisión del sorteo se realizará a las 7:30 p.m. a través de las redes sociales de la JPS.

Los Chances de la JPS vuelven este martes 6 de enero. (Jose Cordero/José Cordero)

