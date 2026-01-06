MOPT amplía horarios en enero para pruebas teóricas y prácticas de manejo

¿Quiere sacar la prueba teórica y práctica de manejo? El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) anunció que habrá horario ampliado durante este mes de enero para que más personas obtengan su licencia.

Las autoridades de Obras Públicas y Transporte indicaron que el horario se extenderá tres horas adicionales, por lo que las sedes trabajarán de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. todos los días.

Durante enero habrá horario ampliado para la aplicación de pruebas prácticas y teóricas de manejo. (MOPT/MOPT)

¿En qué sedes y fechas se aplica para pruebas prácticas?

El MOPT informó que, en cuanto a las pruebas prácticas, esta medida se aplicará hasta el 30 de enero en todas las sedes.

Las personas que quieren hacer la prueba práctica, según la clase de licencia de su preferencia, pueden acudir a alguna sede para aplicarla.

¿Y para pruebas teóricas?

En el caso de las pruebas teóricas, el horario ampliado se aplicará del 12 al 23 de enero en las sedes de Liberia, Puntarenas, San José (Paso Ancho), Limón y San Carlos.

Esta medida estará disponible de lunes a viernes.

Se necesita agendar cita

Para aplicar la prueba teórica o práctica, se necesita contar con una cita.

Las autoridades indicaron que hay espacios disponibles en el Sistema de Acreditación de Conductores (SAC). Es importante contar con usuario y contraseña activos a la hora de programar la fecha.

Todas las sedes tendrán horario ampliado para la aplicación de pruebas teóricas de manejo. (MOPT/MOPT)

Además, se debe contar con el pago correspondiente de 5.000 colones.

En la página web de Dirección General de Educación Vial, se puede elegir la fecha, la hora y la sede donde se quiere realizar la prueba.

