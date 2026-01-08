Video: Pilar Cisneros se equivoca en vivo y asegura que prometió lealtad a Rodrigo Arias en lugar de Rodrigo Chaves

La diputada y comunicadora Pilar Cisneros protagonizó un momento llamativo durante una entrevista en el programa Tres Razones, de Radio Monumental, al equivocarse y asegurar que le había prometido cuatro años de lealtad a Rodrigo Arias, cuando en realidad se refería al presidente Rodrigo Chaves.

Pilar Cisneros dice que no seguirá ligada al gobierno en caso de que gane Laura Fernández. (Jose Cordero/José Cordero)

Un error que generó risas en cabina

El episodio ocurrió cuando se le consultó a Cisneros si esperaba continuar en el Gobierno en caso de que Laura Fernández, señalada como sucesora política de Chaves, sea electa presidenta de la República.

En su respuesta inicial, la diputada afirmó: “Yo le prometí cuatro años de mi vida a Rodrigo Arias”, lo que provocó una reacción inmediata en el estudio.

Segundos después, la legisladora corrigió entre risas: “A Rodrigo Chaves”, y aclaró que cumplirá su compromiso “hasta el último día, hasta el 30 de abril del 26”.

Una relación política marcada por tensiones

Pilar Cisneros y Rodrigo Arias han tenido encontronazos en la Asamblea.

El lapsus llamó la atención debido a que Rodrigo Arias, diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, es uno de los principales líderes de Liberación Nacional y ha sostenido múltiples enfrentamientos y discusiones públicas con Cisneros desde el inicio de la actual administración.

Por el contrario, la diputada ha sido una de las principales aliadas políticas de Rodrigo Chaves, tanto durante la campaña presidencial como a lo largo de su Gobierno, desempeñando un rol clave en la defensa del Ejecutivo desde el Congreso.

Cisneros descarta seguir en el sector público

Durante la entrevista, Cisneros también fue enfática en señalar que no tiene intención de continuar como funcionaria pública más allá del actual Gobierno. Aseguró que no desea volver a enfrentar críticas y ataques en redes sociales por su paso por el Estado.

Además, recordó que esta es la primera vez en su vida que trabaja en el sector público, con excepción de un empleo previo en la Universidad de Costa Rica, y rechazó los señalamientos de quienes afirman que busca mantenerse en cargos estatales.

Nota realizada con ayuda de IA