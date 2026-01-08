Nacional

Video: Pilar Cisneros se equivoca en vivo y asegura que prometió lealtad a Rodrigo Arias en lugar de Rodrigo Chaves

La diputada Pilar Cisneros protagonizó un momento inesperado durante una entrevista radial al confundir a Rodrigo Arias con el presidente Rodrigo Chaves, generando risas y sorpresa en cabina

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La diputada y comunicadora Pilar Cisneros protagonizó un momento llamativo durante una entrevista en el programa Tres Razones, de Radio Monumental, al equivocarse y asegurar que le había prometido cuatro años de lealtad a Rodrigo Arias, cuando en realidad se refería al presidente Rodrigo Chaves.

03/11/2025, San José, Asamblea Legislativa, conferencia de prensa de la diputada oficialista Pilar Cisneros.
Pilar Cisneros dice que no seguirá ligada al gobierno en caso de que gane Laura Fernández. (Jose Cordero/José Cordero)

Un error que generó risas en cabina

El episodio ocurrió cuando se le consultó a Cisneros si esperaba continuar en el Gobierno en caso de que Laura Fernández, señalada como sucesora política de Chaves, sea electa presidenta de la República.

En su respuesta inicial, la diputada afirmó: “Yo le prometí cuatro años de mi vida a Rodrigo Arias”, lo que provocó una reacción inmediata en el estudio.

LEA MÁS: (Video) Pilar Cisneros y Rodrigo Arias tuvieron un pleito en plena reunión de jefes de fracción

Segundos después, la legisladora corrigió entre risas: “A Rodrigo Chaves”, y aclaró que cumplirá su compromiso “hasta el último día, hasta el 30 de abril del 26”.

Una relación política marcada por tensiones

Pilar Cisneros y Rodrigo Arias han tenido encontronazos en la Asamblea.

El lapsus llamó la atención debido a que Rodrigo Arias, diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, es uno de los principales líderes de Liberación Nacional y ha sostenido múltiples enfrentamientos y discusiones públicas con Cisneros desde el inicio de la actual administración.

Por el contrario, la diputada ha sido una de las principales aliadas políticas de Rodrigo Chaves, tanto durante la campaña presidencial como a lo largo de su Gobierno, desempeñando un rol clave en la defensa del Ejecutivo desde el Congreso.

Cisneros descarta seguir en el sector público

Durante la entrevista, Cisneros también fue enfática en señalar que no tiene intención de continuar como funcionaria pública más allá del actual Gobierno. Aseguró que no desea volver a enfrentar críticas y ataques en redes sociales por su paso por el Estado.

LEA MÁS: (Video) Pilar Cisneros renuncia a ser la cabeza de la campaña de Laura Fernández, ¿qué fue lo que pasó?

Además, recordó que esta es la primera vez en su vida que trabaja en el sector público, con excepción de un empleo previo en la Universidad de Costa Rica, y rechazó los señalamientos de quienes afirman que busca mantenerse en cargos estatales.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Pilar CisneroLaura FernándezRodrigo ChavesRodrigo Arias
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.