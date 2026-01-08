Teletica se sacude y le responde a Pilar Cisneros por algo muy grave que dijo sobre la empresa

Teletica se sacudió y le respondió a Pilar Cisneros luego de que ella dijera algo muy grave sobre la empresa.

Este miércoles Cisneros reconoció que ella no dejó ir a Laura Fernández al debate de Canal 7 y dio a entender que Teletica invita a los candidatos que paguen por ir.

Pilar Cisneros dijo algo muy grave sobre Teletica y la empresa respondió. (Asamblea Legislativa)

“En mi época las reglas eran claras y simples: si es para cuatro, a los cuatro primeros. No el que pague para ir a un debate”, aseveró la exempleada de Teletica.

Ante esas graves declaraciones, la empresa se pronunció.

“Por respeto al electorado, que merece se le hable siempre con la verdad, Televisora de Costa Rica aclara que la invitación a los debates de Teletica se realiza utilizando como principal parámetro los resultados de las encuestas del CIEP-UCR.

“Desmentimos categóricamente que se utilicen otros criterios o condicionantes para la participación en el debate. Cualquier afirmación en ese sentido es absolutamente falsa y tiene como propósito engañar y manipular a la ciudadanía en período electoral”, informó Teletica.

Cisneros reconoció que no dejó ir a Laura Fernández al debate de Teletica. (Cortesía PPSO)

Teletica invitó a los cuatro candidatos con más apoyo en encuesta del CIEP

La empresa también explicó cómo eligió a los candidatos que invitó al debate.

“A la fecha, se ha invitado a los candidatos Laura Fernández, Claudia Dobles, Álvaro Ramos y Ariel Robles. Con los resultados de la encuesta que se publicará el 21 de enero se definirá la lista final de participantes. La candidata Laura Fernández fue invitada desde el 30 de noviembre; sin embargo, su campaña informó que no asistirá por razones de agenda.

“Televisora de Costa Rica reitera su compromiso con los hechos y con la verdad, sin los cuales no hay libertad ni democracia”, detalla el comunicado.