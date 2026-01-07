Si usted o algún familiar se ha enfermado de una gripe más grave de lo normal últimamente, debe leer esto

El Ministerio de Salud lanzó un recordatorio a la población sobre la importancia de no bajar la guardia ante los virus respiratorios que están circulando con fuerza en el país, ya que algunos están causando graves molestias.

En las últimas semanas muchas personas han experimentado gripes más fuertes de lo normal y es por eso que deben tomarse medidas de prevención, sobre todo en las poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores.

Mucha gente se ha enfermado de gripe gravemente en las últimas semanas.

Según las autoridades de salud, es normal que en esta época del año aumenten los casos, especialmente de la influenza tipo A, específicamente el subtipo H3.

Salud aclaró que, de momento, no existe una alerta sanitaria. Lo que vive el país es el comportamiento esperado para los meses de noviembre y diciembre, y se ha extendido a enero, por eso se mantiene bajo la lupa de los expertos.

Casos confirmados por la Caja

De acuerdo con los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al cierre de la semana epidemiológica 50 se detectaron 45 casos de influenza H3. En total, esa semana se analizaron muestras de más de 1.200 pacientes con síntomas, de los cuales 576 resultaron positivos a algún tipo de virus.

Esto confirma que no todo lo que anda en el ambiente es influenza; también hay una presencia importante de virus respiratorio sincitial (RSV) y otros cuadros que ponen a la gente a estornudar y con malestar general.

La vacunación contra la influenza es importante.

Lugares con mayor reporte de enfermos

El Inciensa ha procesó durante diciembre unas 360 muestras positivas por la variante H3. Los datos señalan que hay cantones donde la gripe ha sido más evidente debido a la cantidad de muestras enviadas: San José, Pérez Zeledón, Desamparados, Alajuela, San Carlos y Puntarenas.

Para que usted y su familia pasen el primer mes del año tranquilos, las autoridades de salud recomiendan reforzar las medidas de higiene, sobre todo en lugares donde hay mucha gente: