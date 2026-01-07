¿Es pensionado? Estas son las fechas de pago definidas por la CCSS

Si usted es pensionado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o del Régimen No Contributivo (RNC), preste mucha atención.
LEA MÁS: Costarricenses en Estados Unidos votarán en el “hogar lejos de casa” de la Selección Nacional
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ya definió las fechas en que le caerá el depósito a su cuenta bancaria este año:
- 30 de enero
- 27 de febrero
- 31 de marzo
- 30 de abril
- 29 de mayo
- 30 de junio
- 31 de julio
- 29 de agosto
- 30 de setiembre
- 30 de octubre
- 28 de noviembre
- 30 de diciembre
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, recordó que el dinero se deposita directamente en su bancaria registrada, por lo que no es necesario que haga fila en el banco para retirar el efectivo; puede usar su tarjeta de débito con normalidad.
¿Cuántos pensionados hay en el país?
La CCSS indicó que a noviembre del 2025, se registraron un total de 393.837 pensionados del IVM. De enero a noviembre de ese año, hubo 26.743 nuevos pensionados.
LEA MÁS: Guanacaste Aeropuerto rompe récord histórico de pasajeros en temporada alta
Un total de 59.191 personas son beneficiadas con una pensión promedio de 256.290,14 colones por el riesgo de invalidez.
En el riesgo por muerte, hay 104.293 beneficiarios con una pensión promedio de 176.742,66 colones.
Por otra parte, en el riesgo por vejez, se registraron 230.353 pensionados con un monto promedio de 419.108,33 colones.
En cuanto al Régimen No Contributivo, a noviembre de 2025, se han registrado 157.021 personas.
LEA MÁS: Esto es lo que hará Ana Virginia Calzada contra Pilar Cisneros por decirle “pensionada de lujo” y “sinvergüenza”